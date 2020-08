Single-ul Entrepreneur, dedicat ambiţiei comunităţii de culoare, a fost lansat de Jay-Z şi Pharell Williams

Jay-Z şi Pharrell Williams au lansat vineri melodia "Entrepreneur", care este dedicată ambiţiei comunităţii de culoare, potrivit news.ro.

Citește și: CAB îl LOVEȘTE în plin pe Liviu Dragnea - Încarcerea sa este una perfect legală iar el rămâne în spatele gratiilor

Cântecul a fost lansat în paralel cu noul număr al revistei Time, în care Pharell Williams apare pe copertă. Cu titlul "The New American Revolution", revista are drept temă nedreptăţile rasiale.

"Intenţia din spatele acestei melodii era de a afla cât este de dificil să devii antreprenor în ţara noastră", a afirmat interpretul celebrei melodii "Happy".

Citește și: Una dintre judecătoarele de care a vrut să scape Dragnea l-a condamnat pe fostul senator Olosz Ghergely - Motivele avocaților pentru eliberarea fostului lider

"În calitate de persoană de culoare, există mai multe dezavantaje sistemice şi blocaje deliberate. Acest cântec încearcă să explice că atât timp cât rămânem împreună, încercăm să ne purtăm mai bine şi să ne acceptăm unii pe alţii, există mai mulţi bani şi oportunităţi pentru toată lumea", a mai spus Pharell Williams.