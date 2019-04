Situația pare să scape de sub control la granița dintre Mexic și SUA. Grupul de voluntari civili patrulează pentru a bloca intrările de migranți

Autoritățile mexicane s-au declarat „profund îngrijorate” în legătură cu patrulele înarmate care intimidează și șantajează migranții la graniță, după ce Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) și mai mulți senatori democrați au cerut o anchetă in cazul acestor grupări, potrivit Reuters preluat de mediafax.

UPDATE - Ulterior liderul grupării a fost arestat de FBI pentru posesie ilegală de arme.

Patrulele la care fac referire autoritățile mexicane sunt grupuri de voluntari americani care supraveghează frontiera cu Mexicul, pentru a-i împiedica pe migranții ilegali să traverseze granița.

„Astfel de practici pot duce la apariția unor încălcări ale drepturilor omului față de persoanele care doresc să migreze sau să solicite azil în Statele Unite”, se arată într-un comunicat al Ministerului mexican de Externe. Ministerul mai susține că aceste grupuri, aflate „la limita legii”, produc riscuri la adresa siguranței migranților.

Reacția vine după ce Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a condamnat acțiunile Patrioților Constituționali Uniți (United Constitutional Patriots), care patrulează granița dintre statul american New Mexico și Mexic. ACLU susține că această organizație este una „fascistă” și în afara legii.

Pe lângă reacția ACLU, senatorii democrați Martin Heinrich și Tom Udall au cerut o anchetă în legătură cu activitatea grupului. „Amenințările la adresa copiilor nevinovați și a familiilor care fug de violență și caută azil sunt inacceptabile și incompatibile cu valorile noastre naționale”, au spus cei doi într-o declarație comună, postată pe Twitter.

Membri ai grupului au postat pe internet videoclipuri în care apăreau înarmați cu arme semi-automate și rețineau grupuri de migranți, majoritatea provenind din America Centrală, până la sosirea agenților Poliției de Frontieră. Organizația susține că își propune să ajute Poliția de Frontieră să facă față creșterii numărului de imigranți ilegali la granița sudică a Statelor Unite. Administrația Trump și-a înăsprit în ultima perioadă politicile privind imigrația și a solicitat Mexicului să facă eforturi pentru a descuraja migrația ilegală către Statele Unite.

United Constitutional Patriots, a militia group of border vigilantes w/ black masks, pistols & semi-automatic rifles, detained over 300 migrants in New Mexico w/ no granted authority to do so. Some even claimed to be U.S. CBP. None were apprehended or arrested. pic.twitter.com/McYxMPbOJz