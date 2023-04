Situația dă în clocot în Orientul Mijlociu - Armata israeliană, pe picior de război după un atentat soldat cu doi morți

Situația din Orientul Mijlociu dă în clocot după violențele de la moscheea Al-Aqsa.Două femei israeliene au fost ucise și una grav rănită într-un atac armat comis vineri în apropierea unei colonii evreieşti din Cisiordania, iar armata israeliană a început convocarea rezerviştilor, un semnal privind intensificarea operaţiunilor militare, pe fondul tensiunilor cu grupuri islamiste palestiniene.

Femeia rănită a fost transferată la Centrul Medical Hadassah în stare critică. Incidentul a fost raportat inițial ca un accident de circulație, dar o investigație inițială a constatat că palestinienii au tras în vehicul, făcându-l să vireze spre umăr și să se prăbușească, apoi au tras din nou în vehicul pentru a se asigura că au lovit femeile. La fața locului au fost găsite peste 20 de carcase de gloanțe.

Șeful consiliului Efrat, Oded Revivi, a anunțat că femeile ucise sunt două surori din Efrat, iar femeia rănită este mama acolo. Tatăl lor se afla într-un vehicul separat și a ajuns la fața locului după ce au început eforturile de salvare. Revivi a subliniat că consiliul local lucrează pentru a oferi familiei orice cerințe de bunăstare de care au nevoie în această perioadă dificilă.

Soldații IDF caută zona în căutarea suspectului de terorism și au stabilit puncte de control în zonă. Ministrul Apărării Yoav Gallant trebuia să efectueze o evaluare a situației în lumina atacului de vineri după-amiază. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu urmează să facă, de asemenea, o evaluare a situației.

Paramedicul MDA, Dennis Polikov, a declarat: „Când am ajuns la fața locului, am văzut un vehicul israelian cu trei femei zdrobite și un vehicul palestinian. Două femei tinere în vârstă de 20 de ani au fost scoase din vehicul deoarece erau inconștiente, fără puls și fără puls. respirând cu leziuni multisistem și în urma analizelor medicale au fost declarați decedați pe teren. O femeie de 40 de ani suferă de leziuni grave multisistem și ne luptăm pentru viața ei pe teren.", notează Times of Israel.

Rezerviștii chemați sub arme

Herzi Halevi a instruit Forțele de Apărare Israelului să cheme un număr nespecificat de soldați rezerviști pe fondul tensiunilor crescute în regiune.

Într-o declarație în urma unei evaluări, Halevi spune că apelul se va concentra pe unitățile de apărare aeriană și pe „matricele de atac aerian”, adică pe piloții de avioane de luptă și pe operatorii de drone de atac, precum și pe alte echipaje aeriene.

Halevi instruiește, de asemenea, IDF să întărească apărarea în Comandamentul Central, în urma unui atac mortal în Cisiordania.

În prezent, IDF îi caută pe suspecții care au comis atacul, care a provocat moartea a două surori, iar mama lor rănită grav.