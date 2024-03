Situație ciudată la Realitatea PLUS: Alexandra Păcuraru anunță că 'a fost retrasă definitiv' de pe post (VIDEO)

La Realitatea PLUS se întâmplă lucruri stranii. La o zi după ce pe site-ul televiziunii apărea un comunicat care anunța că Alexandra Păcuraru se retrage temporar din televiziune, realitatea anunță că decizia nu îi aparține și că este vorba, cel mai probabil despre o retragere definitivă.

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, afirmă Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea PLUS, într-o înregistrare publicată pe TikTok.

În luna octombrie a anului trecut, Alexandra Păcuraru a mai făcut un anunț referitor la o retragere din televiziune, motivul declarat la acel moment fiind unul medical. Acum, însă Alexandra Păcuraru afirmă că este sănătoasă și mulțumesc divinității. „Dumnezeu este singurul care nu ne dezamăgește niciodată. Oamenii ne pot dezamăgi, din păcate, dar și aceasta este o lecție”, afirmă realitatea TV.

Comunicatul publicat de Realitatea PLUS:

„Jurnalista Realitatea PLUS Alexandra Păcuraru, moderatoarea unor emisiuni cu tradiție în trustul Realitatea, ca "România Suverană" și "Caravana România Suverană", ia o pauză de la televiziune.

Jurnalista Alexandra Păcuraru se retrage, pentru o perioadă, din lumina reflectoarelor.

Realizatoarea unor emisiuni de marcă la postul Realitatea PLUS - "România Suverană" și "Caravana România Suverană" - a decis să ia o pauză de la televiziune din motive personale.

Alexandra Păcuraru transmite publicului Realitatea PLUS că este deosebit de recunoscătoare pentru experiența pe care a acumulat-o alături de o echipă de excepție și alături de telespectatorii săi din țară și din lumea întreagă.

Totodată, Alexandra Păcuraru asigură telespectatorii că echipa Realitatea PLUS va continua să lupte pentru dreptate și adevăr, iar informațiile vor fi transmise publicului larg cu aceeași obiectivitate.”