Situație complicată în Israel. Val de atentate și atacuri teroriste. Mii de soldați și agenți caută atacatorii din Tel Aviv/ Bucuria în teritoriile palestiniene

Autorităţile israeliene au extins, în cursul nopţii, operaţiunile de căutare a autorului atacului armat din oraşul Tel Aviv, soldat cu cel puţin doi morţi şi nouă răniţi, incidentul fiind condamnat vehement de Statele Unite şi de Uniunea Europeană.

Atacul armat a avut loc joi seară în apropierea unui bar situat în zona Dizengoff, în centrul oraşului Tel Aviv. Un individ înarmat cu un pistol a deschis focul spre trecători, într-o zonă aglomerată.

Bilanţul preliminar al atacului este de doi morţi şi nouă răniţi. Şase dintre răniţi sunt în stare gravă, potrivit cotidianului The Times of Israel.

Iniţial, autorităţile au apreciat că incidentul are o motivaţie naţionalistă, dar, ulterior, şeful Poliţiei din Tel Aviv, Ami Eshed, a afirmat că sunt analizate toate ipotezele. "Din ceea ce ştim, există indicii că este vorba de un act terorist", a declarat Ami Eshed. Martori citaţi de postul Channel 12 au declarat că erau cel puţin doi atacatori, iar unul a deschis focul cu un pistol.

Operaţiunile de căutare s-au derulat iniţial în apropierea locului atacului, dar au fost extinse ulterior în întregul oraş Tel Aviv. De asemenea, au fost create puncte de control pe drumurile spre nordul Israelului şi spre Cisiordania. La operaţiunile de căutare participă peste 1.000 de agenţi de poliţie şi din cadrul Serviciului israelian de securitate internă (Shin Bet).

Premierul Naftali Bennett a organizat o şedinţă de urgenţă cu şefii serviciilor de securitate. "Este o seară dificilă. Transmit condoleanţe rudelor persoanelor ucise şi mă rog pentru însănătoşirea răniţilor. Oriunde este acest terorist, noi îl vom captura", a afirmat Naftali Bennett.

