Situaţie fără ieşire în scandalul acreditărilor de la Ministerul Justiţiei. Precedentele sunt de partea presei

Ministerul Justiției a refuzat solicitările de acreditare pe 2019 pentru doi jurnalişti, motivând prin nerespectarea clauzelor de acreditare. Cei vizaţi sunt Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, şi Ovidiu Oanţă, de la Pro TV. Ministrul Justiţiei nu dă semne că ar renunţa la decizia sa, astfel că situaţia ar putea fi tranşată în instanţă.

Precedentele nu sunt însă de partea lui Tudorel Toader. Există cel puţin un caz în România în care instanţa a anulat retragerea acreditării, la care se adaugă şi un celebru caz recent din SUA. Ministrul Justiţie poate juca însă cartea articolului 18 din Legea 544/2001:

"(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii."

În principal, cei doi jurnalişti vizaţi sunt acuzaţi că nu au respectat "declaraţiile de presă" ale ministrului Toader şi au insistat să adreseze întrebări, întrerupându-l pe ministru, aşa cum se întâmplă în timpul conferinţelor de presă.

Precedentul din România a avut loc în 2007, la Timişoara. Fostului jurnalist Mălin Bot, pe atunci reporter la Evenimentul zilei, i s-a refuzat acreditarea la Primăria Timişoara. Bot a câştigat în cele din urmă în instanţă. Trebuie precizat însă faptul că lui Mălin Bot i se reproşau cele scrise în articole.

Precedentul din SUA este unul mai recent. Jurnalistul CNN Jim Acosta i-a fost interzis accesul la Casa Albă de către Administraţia Trump. În luna noiembrie a anului trecut, un judecător federal din Washington D.C. a anulat interdicţia. Acosta rămăsese fără acreditare după ce a insistat să adrese mai multe întrebări lui Donald Trump, deşi acesta i-a transmis că nu doreşte să-i răspundă.

