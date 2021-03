Situație tensionată în Parlament: primul ministru PNL care înfruntă o moțiune simplă

Camera Deputaţilor va da votul final, miercuri, la moţiunea simplă iniţiată de PSD împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros.

Moţiunea, intitulată "Agricultura României este atacată de cel mai periculos dăunător - ministrul Adrian Nechita Oros", a fost dezbătută luni de deputaţi, informează Agerpres.



În favoarea adoptării moţiunii simple s-au exprimat, alături de deputaţii PSD, şi reprezentanţii AUR.



PSD susţine, în moţiune, că este obligatoriu ca ministrul Oros să plece urgent din funcţie, acuzându-l pe acesta că, după 17 luni de guvernare, nu a învăţat nimic şi agricultura traversează cea mai neagră perioadă din cauza "incompetenţei şi amatorismului" de care acesta a dat dovadă.



Semnatarii moţiunii i-au transmis ministrului Oros că munca în agricultură "nu e la patru ace, cu batistuţa galbenă apretată la piept", ci cu "sudoare, cu nelinişti, cu griji, cu mâini crăpate, cu lacrimi uscate pe obrajii trişti, dar mai ales cu sufletul legat de glia strămoşească!".



"Dumneavoastră, oare, aveţi sufletul legat de glia acestei naţii? Sau l-aţi vândut pe doi arginţi intereselor celor care îşi doresc distrugerea agriculturii României? Răspunsul îl ştiu toţi fermierii, producătorii şi agricultorii români: prin tot ceea ce aţi făcut demonstraţi că sunteţi cel mai mare dăunător al agriculturii româneşti! Şi pentru asta este obligatoriu să plecaţi urgent din funcţia de ministru", afirmă parlamentarii PSD.



La dezbateri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a spus că România pierde, anual, un miliard de euro din cauza modului "bolnăvicios" în care a fost păstorită agricultura de către guvernarea PSD.



"Oamenii, fermierii, au înţeles demult că PSD minte, învrăjbeşte, dezinformează şi manipulează. Aţi călărit agricultura României timp de 22 de ani distrugând aproape tot. Acum, precum lupii îmbrăcaţi în blană de oaie, vorbiţi despre problemele agriculturii acumulate în ultimii 30 de ani, agricultură pe care PSD a pus-o pe butuci, şi aşteaptă ca eu, ca noi, să facem minuni într-un an şi jumătate, an de criză sanitară, lovit de fenomene meteo nevaforabile", le-a transmis Oros reprezentanţilor PSD.



De asemenea, el a precizat că niciun crescător de animale mic sau mare, care creşte porc pentru consum sau pentru comercializare, şi care respectă regulile minime pentru controlul şi combaterea pestei porcine africane nu va avea de suferit, adăugând că PSD îşi exprimă o "falsă îngrijorare" pentru ţăranul român.



Potrivit regulamentului, moţiunea simplă se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Procedural, o moţiune simplă împotriva unui ministru nu are efect juridic şi, chiar dacă este adoptată de Parlament, acesta nu este automat demis.