Situație unică pentru politica locală! Candidații PSD la Consiliul Județean și Primăria Brașov au semnat declarații de integritate față de comunitate

Candidații PSD la Consiliul Județean și Primăria Brașov au semnat declarații de integritate față de comunitate. Niciunul dintre candidații PSD la CJ sau CL nu are probleme cu justiția.

Candidații PNL, provocați de social-democrați.

Prezenți astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, împreună cu cei doi candidați la Primăria Brașov și la președinția Consiliului Județean Brașov, dr. Florin Orțan, respectiv Marian Rasaliu, au lansat inițiativa Organizației județene de a prezenta brașovenilor declarațiile de integritate ale candidaților la Primărie, CJ și ale candidaților de pe listele electorale de la Consiliul Local și cel județean.

Marius Dunca, președinte PSD Brașov:

“Astăzi, împreună cu Florin Orțan, candidatul PSD la Primăria Brașov, Marian Rasaliu candidatul nostru la Consiliul Județean și consilierii județeni și municipali, am semnat o declarație de integritate. O declarație prin care ne asumăm că nici unul dintre noi nu e certat cu legea Inițiativa are rolul de a trage un semnal de alarmă cu privire la nevoia oamenilor de a cunoaște integritatea candidaților care le cer încrederea și votul. PSD Brașov are pe liste numai profesioniști, specialiști în domeniilor lor de activitate, candidați care au făcut performanță și cu care ne mândrim. Semnăm această declarație nu față de partid, ci față de brașoveni, față de oamenii cărora le cerem votul. În același timp, nu pot să nu remarc și să subliniez că pe partea cealaltă, competitorii noștri politici, au pe liste oameni care au probleme cu legea. Ne uităm, de exemplu, pe lista PNL la Consiliul Județean și vedem că Adrian Veștea vine în fața brașovenilor cu primele poziții ocupate de oameni cu probleme penale. Brașovenii trebuie să știe acest lucru!

Liviu Cocoș- fost primar Predeal, condamnat 1 an cu suspendare pentru abuz în serviciu- atribuire ilegală de locuințe ANL.

Mihai Donțu- condamnat 2 ani închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă;

Adrian Gabor- judecat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice;

Vasile Ungureanu- judecat pentru luare și dare de mită și abuz în serviciu. Președinte Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

Dragoș Crăciun- judecat pentru luare și dare de mită și abuz în serviciu;

Liviu Dragomir- fost președinte Corona Brașov, implicat în scandalul de dopaj la echipa de handbal feminin și cea de hochei, a distrus sportul brașovean.

Începând de astăzi, nimeni nu mai poate spune despre candidații de la PSD Brașov că sunt penali. În schimb îi rog pe brașoveni să se uite la PNL și să tragă singuri concluziile”

Dr. Florin Orțan, candidat Primăria Brașov:

“ Campania mea și a echipei de consilieri locali este atipică, întocmai prin faptul că sunt un om sincer cu Brașovul și brașovenii. Coloana vertebrală a campaniei mele o reprezintă onestitatea profesională, transparența și integritatea. Cele trei cuvinte cheie care ne-au determinat să lansăm și provocarea CV-urilor, fiind total transparenți față de brașoveni, în ceea ce privește pregătirea noastră profesională sau domeniile în care activăm.

Acțiunea de astăzi este o continuare firească a firului roșu numit onestitate, ceea ce explică și prezența, în programul meu electoral, a unui cod de conduită, bazat pe transparența activității și lupta împotriva corupției.

Pentru mine și echipa de consilieri, gestul de astăzi semnifică depunerea CV-urilor “de integritate” și invităm pe toți competitorii să ne urmeze exemplul. Este un gest de respect și responsabilitate față de brașovenii cărora le cerem votul și încrederea.” a subliniat Florin Orțan

Marian Rasaliu, candidat la Președinția Consiliului Județean Brașov:

“ Sunt mândru cu toți colegii mei. Am semnat această declarație de integritate despre care imi doresc să devină o chestiune normală pentru toți cei care doresc să ocupe funcții publice. Dincolo de promovarea proiectelor, a programelor și modalitatea de a atrage fonduri și resurse pentru rezolvarea problemelor județului Brașov, trebuie să stăm verticali, trebuie să stăm drepți, trebuie să ne mândrim cu faptul că, în primul rând, noi suntem cei care garantăm integritatea prin exemplul propriei noastre persoane. Colegii aflați pe lista de Consiliu județean sunt oameni cu experiență, care au lucrat pentru binele cetățenilor din judetul Brașov sunt oameni fără probleme penale, care nu au fost, nu sunt și nici nu vor fi cercetați penal.”

Această acțiune vine ca urmare a faptului că la nivel național, PSD și candidații săi au fost acuzați, de cele mai multe ori pe nedrept, că ar avea probleme cu justiția. Potrivit social-democraților, aceștia își propun ca prin această acțiune să înlăture orice suspiciune cu privire la integritatea candidaților de la CJ, Primăriei și Consiliul local sau județean, subliniind că este vorba despre o acțiune transparentă și sinceră față de electoratul brașovean în general.

