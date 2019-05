Sloane Stephens va evolua la turneul de la Madrid, dar este mai interesată de 'Game of Thrones': 'Mi-a bulversat toate teoriile'

Jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens va evolua la turneul de la Madrid, dar numărul 8 mondial şi finalista de la Roland-Garros de anul trecut este mai interesată în acest moment de serialul ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, potrivit news.ro.

"Se întâmplă atât de multe lucruri în acest serial. Am auzit-o cu puţin timp în urmă pe Khaleesi, Emilia Clarke, spunând că episodul 5 va fi cel mai bun dintre toate. Asta mi-a bulversat toate teoriile. Aşa că acum nu mai încerc să ghicesc ce va fi şi mă las dusă de val. Am întrebat-o pe Madison Keys dacă mă poate ajuta să găsesc o modalitate de a avea HBO pe un calculator, să găsesc un VPN sau altceva. Dar mă voi trezi în noaptea de duminică spre luni pentru a vedea noul episod. Pentru mine, lupta de la Winterfell (n.r. - episodul 3 - The Long Night), a fost cel mai bun dintre toate. Dar cam întunecat, nu doar pentru că toată lumea murea, ci pentru că ecranul televizorului meu era pur şi simplu negru. Mă întrebam ce se întâmplă, nu vedeam nimic, era ceaţă totală. A fost confuz. Şi apoi Arya? Să fim serioşi, cine se aştepta la aşa ceva? Însă eu am prevăzut. Pentru că unde era de 15 minute? Unde? Şi când a revenit şi a făcut ce a făcut...Este enorm. Abia aştept episodul următor", a declarat Sloane Stephens, într-o conferinţă de presă la Madrid.

În primul tur la Madrid, Sloane Stephens va evolua duminică împotriva Polonei Hercog.

"Game of Thrones" spune povestea a nouă familii nobile care se luptă pentru a controla tărâmurile fictive Westeros, în timp ce un duşman vechi revine după o perioadă de latenţă de mii de ani.

Din distribuţie fac parte Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage şi Lena Headey.

Serialul este cel mai de succes program al HBO, cu 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite, în medie, pentru fiecare episod şi fani în întreaga lume.

Producţia este bazată pe romanele lui George R.R. Martin din seria de cinci cărţi „A Song of Ice and Fire". Scriitorul este şi coproducător executiv.