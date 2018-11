Rapperul american Snoop Dogg a primit o stea pe Walk of Fame din Los Angeles, cu patru zile înainte de a se împlini 25 de ani de la lansarea albumului său de debut, "Doggystyle", potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

La evenimentul care a avut loc luni, au mai participat producătorii muzicali Dr. Dre și Quincy Jones, dar și vedeta TV Jimmy Kimmel.

Snoop Dogg a primit a 2.651-a stea din istoria Walk of Fame, iar ceremonia a avut loc în fața El Capitan Theater de pe Hollywood Boulevard.

Calvin Cordozar Broadus Jr, născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum "Tha Doggfather" şi "Malice N Wonderland", şi-a început cariera de rapper la începutul anilor '90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului "Starsky şi Hutch" (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără "Who Am I (What's My Name)?", "Gin and Juice", "Groupie Luv", "From tha Chuuuch to da Palace", "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "That's That Shit" etc.

Snoop Dogg și-a lansat cel de-al 15-lea material discografic de studio, "Neva Left", în mai 2017, acesta fiind urmat de albumul gospel "Bible of Love", care a apărut pe piață în martie anul acesta.

Totodată, în octombrie, rapperul american a debutat pe scena de teatru într-un spectacol despre el, intitulat "Redemption of a Dogg".

Iar, după ce a apărut într-o emisiune culinară împreună cu Martha Stewart, Snoop Dogg a anunțat că va publica o carte de bucate în care va include rețete pe bază de pui și homar, dar și de "gustări care să satisfacă pofta de ronțăit".