Social-democrații brașoveni îi sesizează pe Iohannis și Orban: Lista pentru CJ Brașov a PNL e plină de oameni cu probleme de integritate (Scrisoare deschisă)

Social-democrații brașoveni îi transmit președintelui Klaus Iohannis și premierului Ludovic Orban prin intermediul unei Scrisori deschise că sunt mari probleme de integritate cu Lista de consiglieri a PNL pentru Consiliul Județean Brașov. Ei își exprimă îngrijorarea pentru aceste lucruri, îi enumeră pe cei cu probleme și le cer celor doi oficiali să ia măsuri în numele luptei pe care o duc pentru însănătoșirea vieții politice din România:

Scrisoare deschisă

În atenția:

Domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României

Domnului Ludovic Orban, Prim-Ministru al Guvernului României

Pe parcursul ultimelor zile am atras atenția asupra unor grave probleme de integritate ale candidaților PNL aflați pe lista pentru Consiliul Județean Brașov, aspecte care contravin flagrant criteriilor de integritate pe care le-ați promovat intens în spațiul public ca fiind esența exercitării unei funcții de demnitate publică.

Vă reamintim, domnule Prim-Ministru și Președinte al PNL, că, la începutul acestui an, v-ați exprimat public în sensul că “PNL are criterii de integritate clar prevăzute în statut și că nu vor putea candida la locale cei trimiși în judecată”. Jumătate de an mai târziu de la momentul acestei declarații, ați consimțit ca pe lista PNL la Consiliul Județean Brașov să candideze următorii:

Cocoș Liviu - fost primar Predeal, condamnat 1 an cu suspendare pentru abuz în serviciu- atribuire ilegală de locuințe ANL; Deși față de acesta a intervenit reabilitarea, efectele juridice ale acestei instituții nu au ca efect reînvierea unei onestități apuse.

Mihai Donțu- condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă

Adrian Gabor- judecat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

Vasile Ungureanu - judecat pentru dare de mită

Dragoș Crăciun - judecat pentru dare de mită

Stimate domnule Președinte, Klaus Iohannis,

Nu în urmă cu mult timp ați declarat că “persoanele condamnate, urmărite penal sau judecate nu au ce căuta în conducerea statului sau în administrație”, afirmând, în același context, cât de nocive sunt aceste persoane în arhitectura statului român și a administrației centrale sau locale.

Așasar, dvs. Domnule Președinte ați facut abstracție de principiul prezumției de nevinovăție, exprimându-vă, în mod public, în sensul pierderii moralității necesare ocupării unei funcții de demnitate publica, urmare a unei simple urmăriri penale efectuată in personam.

Noi, cei din PSD Brașov, am semnat săptămâna trecută o declarație de integritate față de brașoveni, prin care ne-am asumat o conduită publică impecabilă și am reiterat faptul că niciunul dintre candidații noștri la Primaria Brașov, Consiliul Local al municipiului Brașov sau Consiliul Județean Brașov nu este anchetat sau condamnat în instanță.

Vă întrebăm, în mod public, domnule Ludovic Orban,

- De ce ați acceptat prezența a cinci candidați trimiși în judecată sau condamnați definitiv, pe lista PNL la Consiliul Județean Brașov?

- De ce, atunci când ați făcut selfie-uri cu domnul Adrian Veștea, nu i-ați spus că ar face bine să renunțe la candidații cu probleme penale de pe lista CJ a PNL Brașov;

Vă solicităm, domnule Președinte Klaus Iohannis,

Să ne spuneți dacă, de la momentul declarației amintite mai sus, v-ați schimbat punctul de vedere cu privire la candidatura persoanelor condamnate definitiv, la funcții din administrația locală sau centrală. Și dacă nu, ce părere aveți despre faptul că persoane, care au fost condamnate în mod definitiv, chiar daca ar fi intervenit reabilitarea sau care se afla în procedură de cercetare penală în fața instantei de judecată, din Brașov, și-au găsit loc pe lista PNL.

Vă solicităm un punct de vedere, domnule Președinte, întrucât am observat o preocupare deosebită și o implicare reală a dumneavoastră în realizarea listelor cu candidați ai PNL pentru alegerile locale din acest an.

Considerăm că un răspuns este necesar pentru toți brașovenii, mai ales pentru a convinge opinia publică că ceea ce ați declarat reprezintă și ceea ce credeți în realitate.

Cu deosebită îngrijorare,

Marian Iulian Rasaliu,

candidat PSD la funcția de

Președinte al Consiliului Județean Brașov