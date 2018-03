Socialiştii din Basarabia, acţiune dură împotriva României: Se cere condamnarea declaraţiei din Parlament

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut joi legislativului de la Chişinău să condamne Declaraţia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, România, din 27 martie, a Parlamentului de la Bucureşti şi să voteze încă o dată Declaraţia privind inviolabilitatea principiilor de suveranitate, integritate şi neutralitate adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova în 2016, relatează portalul Deschide.md, conform Agerpres.

În acelaşi timp, socialiştii, al căror lider de facto este preşedintele republicii, Igor Dodon, au cerut demisia şefului Parlamentului moldovean, Andrian Candu, ca urmare a participării acestuia la şedinţa solemnă de la Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Ei au mai cerut audierea ministrului de externe Tudor Ulianovschi în contextul deciziei Chişinăului de expulzare a trei diplomaţi ruşi în semn de solidaritate cu UE în cadrul represaliilor occidentale împotriva Moscovei, căreia Marea Britanie îi atribuie responsabilitatea pentru otrăvirea unui fost spion rus şi a fiicei acestuia cu un agent neurotoxic pe teritoriul britanic.

Deputaţii socialişti au părăsit sala de şedinţe după ce propunerile lor au fost respinse, întrunind doar sprijinul grupului parlamentar al comuniştilor. 'Majoritatea parlamentară nu doreşte să discute despre lichidarea statalităţii. În semn de protest faţă de politica de vasalitate (faţă de România) şi încercarea de a lichida statul Republica Moldova, PSRM părăseşte sala de şedinţe', a spus deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care s-a remarcat în 2015 când a rupt harta României Mari chiar în plenul Parlamentului de la Chişinău.

Înainte de plecarea grupului socialiştilor din sala de şedinţe, Bătrâncea i-a cerut lui Andrian Candu să-şi dea demisia, spunând că acesta 'nu mai poate reprezenta poporul' după ce a ţinut un discurs în Parlamentul României, dedicat împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara-Mamă. 'Într-adevăr, Candu nu poate reprezenta poporul Republicii Moldova pentru că nu există aşa popor', a replicat liberalul Mihai Ghimpu, reproşându-le socialiştilor că la Moscova se declară ruşi, la Chişinău - statalişti, iar la Bucureşti - români.

Dezbaterii i s-a alăturat preşedintele grupului Partidului Popular European (PPEM), Eugen Carpov, care a explicat că supunerea din nou la vot a Declaraţiei de inviolabilitate este inutilă din punct de vedere juridic, întrucât nimeni nu a anulat acest document. La rândul său, preşedintele legislativului moldovean a subliniat că s-a simţit onorat să participe la evenimentul festiv de la Bucureşti şi să vorbească în faţa celor două camere reunite ale Parlamentului României. 'Eu am participat la o ceremonie şi la o aniversare la fel cum am făcut-o în multe alte capitale. Am fost onorat să mă adresez plenului ambelor camere ale Parlamentului României (...) am vorbit despre viitorul Republicii Moldova în cadrul UE. Nu suntem într-un stat în care libertatea de exprimare nu se respectă. Voi sunteţi cei care instigaţi. ... într-un stat ca Republica Moldova există multe naţiuni, deci trebuie să existe respect şi toleranţă. Voi sunteţi cei care provocaţi. Toleranţa vă lipseşte', a replicat Candu.

Preşedintele grupului parlamentar al Partidului Democrat (PDM), Marian Lupu, a opinat că declaraţiile lui Candu de la Bucureşti au confirmat statutul Republicii Moldova de stat independent, iar cei care vor să celebreze Centenarul Unirii au libertatea să o facă, potrivit Deschide.md.