Sociologul Gelu Duminică sare în apărarea lui Florin Salam: Viața lui e în pericol. E obligat să cânte la interlopi cu gulere albe

Sociologul Gelu Duminică sare în apărarea lui Florin Salam, despre care spune că nu cântă numai pentru interlopii consacrați, ci și pentru interlopii cu gulere albe, probabil referindu-se la politicieni. Duminică spune că românii care s-au bucurat de vestea morții lui Salam dau dovadă de rasism.

Ca tot vad oameni pe care pe vremuri i-am admirat cum se joaca cu principiile: lista artistilor care canta la mafioti e lunga si nu incepe cu Florin Salam. Cel mai cunoscut nume e, poate, Frank Sinatra. In Romania, mai toti artistii canta la petrecerile interlopilor. Si la cei cu lanturi la gat si la cei cu gulerele albe. Pentru ca platesc bine si pentru ca daca nu o fac, viata si cariera lor sunt in pericol. La propriu...

Lista artistilor care au cantat dictatorilor e si mai lunga. Numai va rog sa va ganditi cum Enescu, spre exemplu, canta la evenimentele pe care le organiza Antonescu. Sau la Ion Voicu performand in fata lui Ceausescu.

Florin Salam canta un anumit tip de muzica. Culmea, inceputurile sale muzicale au fost in zona de lautarie (pe atunci era Florin Fermecatorul) numai ca muzica vremurilor s-a schimbat. Muzica lui are clienti peste tot: si in zona de intelectuali si in cea de interlopi. Cu ultimii, nu de putine ori a intrat si in conflict (vedeti articolele de presa).

Nu il apar pe artistul Florin Salam. Muzica lui poate sa placa au ba, si e dreptul fiecaruia sa asculte ce doreste. Ma deranjeaza, insa, cum tratam etnic ceea ce nu e etnic si cum injectam ura in numele superioritatii noastre. Si cand astfel de ganduri vin si de la cei care zic ca apara drepturile fundamentale, parca e si mai dureros...., scrie Gelu Duminică pe Facebook.