Şoferul care a accidentat mortal un tânăr în județul Arad şi a fugit, depistat beat la volan în alt judeţ

Şoferul care a lovit cu maşina doi tineri în judeţul Arad, după care a fugit de la locul faptei, a fost depistat de către poliţiştii din judeţul Caraş-Severin, el fiind beat la volanul autoturismului, care avea avarii la caroserie şi parbriz, produse în urma accidentului soldat cu un mort şi un rănit., informează Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Lorena Radu, a declarat, marţi, că şoferul căutat mai bine de 24 de ore fusese depistat beat în trafic la scurt timp de la accidentul provocat pe DJ 708/B, între localităţile arădene Covasânţ şi Ghioroc. El a fost oprit în trafic în judeţul Caraş-Severin, poliţiştii observând că are maşina avariată. Agenţii nu ştiau însă că provocase un accident cu victime şi l-au lăsat în libertate, dar au reţinut autoturismul pentru cercetări.



"În noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 02.05, poliţiştii Secţiei nr.1 rurale Reşiţa au depistat pe raza localităţii Soceni un bărbat de 48 de ani din Covănsânţ (judeţul Arad - n.r.), în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,47 mg/l. alcool pur în aerul expirat. Autovehiculul era înmatriculat de autorităţile germane şi prezenta avarii la nivelul caroseriei şi parbrizului. Poliţiştii au dispus imobilizarea autoturismului şi continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. În urma extinderii cercetărilor, poliţiştii arădeni au stabilit că autoturismul avariat, depistat în trafic de poliţiştii reşiţeni este cel implicat în accidentul rutier produs în zona localităţii Cuvin şi soldat cu decesul unui tânăr de 22 de ani", a declarat Lorena Radu.



Suspectul se află în libertate, fiind căutat pentru a fi tras la răspundere.



Doi tineri din judeţul Arad, de 19 şi 22 de ani, au fost accidentaţi, unul dintre ei mortal, în noaptea de duminică spre luni, după ce o maşină i-a lovit pe marginea unui drum judeţean, şoferul fugind de la faţa locului. În urma evenimentului rutier, tânărul de 22 de ani a decedat, iar cel de 19 ani a fost transportat la spital cu răni care nu-i pun în pericol viaţa.



Cazul a fost preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad şi se fac cercetări pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.