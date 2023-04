'Soldații ruși m-au forțat să-mi sap propriul mormânt': Mărturia unei ucrainence în fața congresmanilor americani

O femeie ucraineană în vârstă de 57 de ani din Herson a mărturisit parlamentarilor americani că forțele ruse au bătut-o, au amenințat-o că o vor viola și au forțat-o să-și sape propriul mormânt, potrivit CNN.

Povestea lui Lyubov a fost una din mărturiile împărtășite cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei la o audiere despre crimele de război din Rusia de miercuri.

Procurorul general ucrainean Andriy Kostin, care a depus și mărturie la audiere, a declarat că biroul său a înregistrat aproximativ 80.000 de incidente de potențiale crime de război și, până în prezent, a condamnat 31 de ruși pentru crime de război în instanțele ucrainene.

„Aceste crime teribile trebuie oprite”

Lyubov, care lucra ca contabil, a trăit sub ocupația rusă timp de aproape un an și „în ianuarie a acestui an, au venit după mine”, a spus ea.

Vorbind prin intermediul unui traducător, ea a spus că soldații ruși au intrat cu forța în casa ei, pretinzând că caută arme și au confiscat „o hartă a Ucrainei, steagul Ucrainei, magneți suvenir cu imagini cu Ucraina și un jeton cu albastru și galben, panglică care simbolizează victimele celui de-al Doilea Război Mondial”. „Acestea au fost dovezile lor împotriva mea”, a spus ea.

A fost dusă în ceea ce ea a numit „cameră de tortură” și ținută timp de cinci zile, unde a spus că a fost bătută, forțată să se dezbrace, tăiată cu un cuțit și amenințată cu viol și crimă. „Am fost scoasă afară și m-au bătut din nou și îmi puneau o armă lângă cap și trăgeau ca și cum m-ar fi executat”, a povestit ea. „De asemenea, m-au forțat să-mi săpat propriul mormânt.”

Ea a spus că a văzut alți oameni torturați, „puși cu pungi negre de plastic pe cap”. „Mi-ar plăcea să-i găsesc într-o zi, dar nu sunt sigură dacă mai sunt în viață”, a spus ea.

Lyubov a spus că soldații au lăsat-o să plece, „dar au spus că se vor întoarce”. Când s-a întors la casa ei, fusese jefuită și i-au luat medalii care îi aparțineau tatălui ei.

Ea a reușit să fugă din Kherson și a plecat spre Statele Unite pentru a fi cu fiica ei, dar speră să se poată întoarce în Ucraina. „Vă spun povestea mea și sunt alți oameni care sunt jefuiți, violați și bătuți în acele teritorii acum”, a spus ea.