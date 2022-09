Propagandistul-șef al Kremlinului lovește din nou: Noi purtăm războaie în scopuri pașnice (Video)

Un nou moment suprarealist a avut loc la televiziunile rusești, Vladimir Soloviov afirmând în timpul emisiunii sale difuzate de postul Rossiya-1 că rușii poartă războaie în scopuri pașnice.

Discuția privind războaiele în scopuri pașnice ale Rusiei începe după o intervenție a politologul Dmitri Kulikov care afirmă că „în Occident se spune deschis acum că ei planifică ani de zile de conflict armat [în Ucraina].

Din înțelegerea mea, noi i-am tot îndemnat să se oprească: 'Nu o faceți, nu merită'”.

Kulikov este întrerupt de Vladimir Soloviov, moderatorul emisiunii de la Rossiya-1 care este prezentată sub forma unei „dezbateri”, acesta intervenind pentru a spune că „principala diferență între noi și ei [Occident] este că noi tot căutăm pace, dar ei cer înfrângerea noastră”.

„Cât timp purtăm războaie în speranța păcii, spre deosebire de [obiectivul] victoriei finale asupra Occidentului, ne vom tot lovi de dificultăți”, adaugă el.

Soloviov a apărut în emisiune fără vânătăile care au declanșat un val de ironii pe rețelele de socializare zilele trecute.

El a părut de asemenea mai relaxat comparativ cu intervențiile avute în ultimul timp la adresa șefului diplomației europene Josep Borrell, pe care l-a numit un admirator al dictatorului spaniol Francisco Franco, și a cancelarului german Olaf Scholz, despre care a spus că îl are pe Hitler drept model și idol.

Într-un alt monolog îndelungat susținut într-o altă emisiune a sa difuzată la sfârșitul lunii august, el a părut să uite inclusiv de propaganda oficială a Kremlinului, vorbind despre „războiul”, și nu „operațiunea militară specială”, din Ucraina, și afirmând că acesta a început în 2014, o referință la războiul separatist din Donbas.

Kremlinul a negat constant de-a lungul anilor că îi susține în vreun fel pe separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, afirmând în schimb că aceștia sunt „patrioți” ce luptă benevol împotriva „oprimării” ucrainene.

More Orwellian moments, where the Kremlin's top propagandists pretend that Russia begged for the West not to start this war (which Russia started after every Western leader urged Putin not to invade Ukraine).



It's quite surreal when they assert that Russia is fighting for peace. pic.twitter.com/XrONa5k4T6