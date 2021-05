Solskjaer, Manchester United: randamentul echipei a fost afectat din cauza fanilor

Jucătorii lui Manchester United au fost afectaţi de protestele fanilor cu privire la proprietarul clubului, potrivit antrenorului Ole Gunnar Solskjaer, scrie BBC.

Săptămâna trecută, echipa lui Solskjaer a fost învinsă de Leicester City şi Liverpool în două partide care au avut loc în 48 de ore, într-un context al aglomerării programului competiţional şi pe fondul protestelor fanilor echipei.

Jucătorii s-au odihnit în incinta stadionului înaintea meciului cu Liverpool ca urmare a timpului scurt avut la dispoziţie între cele două partide, dar şi de teama unor proteste masive ale suporterilor.''Nu am vrut să folosesc ca scuză aceste motive dar cu siguranţă ele şi-au spus cuvântul asupra psihicului jucătorilor. Pe de altă parte, din punct de vedere fizic este imposibil să joci la intensitatea maximă într-un interval atât de scurt de timp. Nu am avut timp să pregătim aşa cum trebuie partidele'', a spus Solskjaer.Referindu-se la suporteri, el a arătat că este neplăcut să vezi cum un club este ''atât de dezbinat'' însă şi-a exprimat speranţa că lucrurile vor reveni la normal.Ole Gunnar Solskjaer le-a cerut săptămâna trecută suporterilor să evite alte proteste violente înaintea meciului reprogramat cu FC Liverpool, de pe Old Trafford, în campionatul de fotbal al Angliei.Această partidă trebuia să se dispute iniţial pe 2 mai, dar a fost amânată după ce fanii lui United au protestat împotriva proprietarilor americani ai clubului, familia Glazer, pătrunzând pe stadion şi invadând terenul de joc.Protestatarii s-au ciocnit atunci şi cu forţele de ordine, în afara terenului, şase agenţi de poliţie fiind răniţi în timpul demonstraţiilor.Reacţia suporterilor a venit pe fondul scandalului generat de anunţul creării Super Ligii europene, competiţie dorită de mai multe cluburi disidente, între care Manchester United, dar la care s-a renunţat rapid datorită mobilizării fanilor, conform agerpres.