Sony achiziționează 50% din catalogul muzical al lui Michael Jackson pentru 600 de milioane de dolari

Sony Music Group a plătit cel puţin 600 de milioane de dolari pentru a achiziţiona jumătate din catalogul muzical al cântăreţului Michael Jackson, a raportat presa americană, citată sâmbătă de BBC.

Dacă informaţia va fi confirmată, atunci catalogul muzical al megastarului pop ar valora 1,2 miliarde de dolari, potrivit Agerpres.

De asemenea, tranzacţia încheiată de Sony ar fi cea mai importantă achiziţie făcută vreodată pentru catalogul muzical al unui artist solo.

Michael Jackson, care a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani, a fost unul dintre cele mai de succes staruri pop din toate timpurile, iar discurile sale s-au vândut în peste 400 de milioane de copii la nivel mondial.Această cifră este încă disputată şi ar putea fi în realitate mult mai mare.Albumul său din 1982, "Thriller", a rămas până în zilele noastre cel mai bine vândut disc din toate timpurile, potrivit Guinness World Records."Regele muzicii pop" este totodată extrem de popular pe serviciile de streaming muzical, unde cântecele sale sunt ascultate de aproape 40 de milioane de utilizatori în fiecare lună pe platforma Spotify.Piesele sale "Billie Jean" şi "Beat It" au fost ascultate fiecare de peste 1 miliard de ori pe Spotify.Un viitor film biografic care îi este dedicat, în care rolul principal va fi interpretat de un nepot al lui Michael Jackson, va stârni cu siguranţă un interes uriaş în rândul publicului, notează jurnaliştii de la BBC.De asemenea, se pare că înţelegerea privind catalogul cumpărat de grupul Sony include şi piese ale altor artişti achiziţionate de grupul editorial Mijac al lui Michael Jackson, despre care se spune că ar conţine hituri ale cântăreţilor Ray Charles, Elvis Presley şi Aretha Franklin.Tranzacţia a fost realizată cu Estate of Michael Jackson, care gestionează afacerile regretatului star pop.Artiştii care îşi vând cataloagele muzicale au ajuns să reprezinte un business important pe piaţa muzicală. Bruce Springsteen ar fi obţinut în acest fel 500 de milioane de dolari, în timp ce Bob Dylan ar fi primit până la 450 de milioane de dolari pentru albumele sale.Potrivit unor surse, se pare că şi trupa Queen plănuieşte o tranzacţie similară.Reprezentanţii Sony Music Group şi Estate of Michael Jackson nu au dat curs deocamdată invitaţiei transmise de BBC pentru a face declaraţii pe această temă.