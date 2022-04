Soprana Lise Davidsen, vocea momentului la nivel internaţional, va concerta pe scena Operei Naţionale Bucureşti, într-un concert de gală caritabil

Concertul Extraordinar de Gală susţinut de soprana Lise Davidsen, vocea momentului la nivel internaţional, eveniment cu scop caritabil, va avea loc marţi, 10 mai, la ora 18.30, la Opera Naţională Bucureşti. Întreaga sumă strânsă din vânzarea biletelor va fi donată Institutului Regional de Oncologie Iaşi, conform news.ro.

La pupitrul dirijoral se va afla, în calitate de invitat, maestrul José Miguel Pérez-Sierra. Evenimentul de Gală se va bucura de participarea Orchestrei şi a Corului Operei Naţionale Bucureşti, iar în program se vor regăsi lucrări de Giuseppe Verdi, Richard Wagner şi Pietro Mascagni.

Lise Davidsen, considerată cea mai mare voce de soprană de pe harta lirică mondială după dispariţia lui Kirsten Flagsta, a evoluat în urmă cu exact un an, pe 10 mai 2021, sub bagheta maestrului Riccardo Chailly în concertul de redeschidere al celebrului Teatro alla Scala, din Milano.

Evenimentul a marcat terminarea celor doi ani de inactivitate cauzaţi de pandemie şi a celebrat 75 de ani de la reluarea spectacolelor după cel de-al doilea Război Mondial. Soprana de origine norvegiană, a devenit recunoscută pe scenele internaţionale în anul 2015, câştigând multiple premii în cadrul concursurilor Operalia, Regina Sonja şi Hans Gabor Belvedere. Acestea au fost îndeaproape urmate de debuturi triumfătoare la Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Convent Garden, Teatro Alla Scala din Milano, Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper şi la festivalurile din Aix-en-Provence, Bayreuth şi Glyndebourne.

Aceste teatre, la fel ca multe altele, au extins invitaţia adresată Lisei pentru mai multe stagiuni, adesea de mai multe ori per stagiune: în vara lui 2021 a făcut parte din două producţii la Festivalul Bayreuth (Elisabeth din „Tannhäuser" şi Sieglinde din „Die Walküre", de Wagner) şi deja este anunţată în cadrul a două alte mari titluri pe cele mai mari scene ale lumii: la Metropolitan Opera New York în „The Knight of the Rose" de Strauss, la Royal Opera House Convent Garden în „Tannhäuser" de Wagner.