Soprana rusă Anna Netrebko, confruntată cu critici de la începutul războiului din Ucraina, revine pe scenă într-o capitală vestică

Soprana rusă Anna Netrebko, confruntată cu critici de la începutul războiului din Ucraina, va susţine miercuri un concert la Filarmonica din Paris, marcând marea revenire pe scenă într-o capitală vestică, informează AFP, citat de Agerpres.

Considerată una dintre cele mai mari voci lirice din lume, soprana s-a numărat printre primii artişti ruşi criticaţi după debutul invaziei Rusiei în Ucraina deoarece nu a denunţat în mod clar războiul.Prestigioasa Operă Metropolitană din New York, a cărei vedetă a fost, a îndepărtat-o pentru o perioadă nedeterminată din program, soprana anunţându-şi ulterior retragerea temporară de pe scenă.La 30 martie, ea "a condamnat în mod expres războiul împotriva Ucrainei", ceea ce a condus la retragerea artistei de pe afişele din propria ţară.Soprana nu şi-a exprimat niciodată în mod deschis susţinerea faţă de preşedintele rus Vladimir Putin, însă i se reproşează că a călătorit la Doneţk în decembrie 2015 pentru a poza alături de steagul rebelilor separatişti pro-ruşi.În ţara lor, artiştii ruşi au fost somaţi să îşi etaleze patriotismul sau, dacă nu era cazul, să nu îşi exprime părerile contrare, iar în ţările occidentale li s-a cerut să se distanţeze public de operaţiunea militară şi de regimul rus.Anna Netrebko a stârnit controverse când a remis un cec în valoare de un milion de ruble (aproximativ 15.000 de euro) liderului ucrainean pro-rus Oleg Ţariov.Ea s-a apărat explicând că doreşte să sprijine artele şi, în special, Opera din Doneţk, căreia Ucraina îi tăiase orice finanţare şi a dat asigurări că "nu a primit niciodată sprijin financiar din partea guvernului rus" şi că nu s-a aliat niciodată cu "niciun conducător al Rusiei".Într-un interviu acordat duminică cotidianului francez Le Monde, ea a repetat că "nu este vinovată de nimic", spunând că singura ei greşeală a fost că nu a fost ''mai informată despre situaţia din Donbass'' şi că ''a vrut doar să ajute prieteni aflaţi în dificultate"."Mi s-a cerut de asemenea să mă declar împotriva lui Vladimir Putin. Am răspuns că am paşaport rusesc, că este încă preşedinte şi că nu pot să pronunţ aceste cuvinte în public. Aşa că am refuzat", a adăugat ea.În pofida faptului că a condamnat războiul, Met i-a suspendat toate contractele până în mai 2026, potrivit sopranei.Fostul său mentor, dirijorul Valeri Gherghiev, apropiat de Kremlin, a fost declarat persona non grata de către sălile de concert occidentale.Concertul sopranei Anna Netrebko programat pentru miercuri la Filarmonica din Paris fusese deja amânat de trei ori din cauza pandemiei.Ultimul său recital la Paris a avut loc în 2017. Ea a participat de asemenea la o gală organizată în 2019 cu ocazia împlinirii a 350 de ani de la înfiinţarea Operei din Paris.