Şoptică (PNL Botoşani) speră în 'schimbarea cursului' politic la Botoşani

Preşedintele filialei teritoriale Botoşani a PNL, senatorul Costel Şoptică, a făcut, duminică, un apel către alegătorii din Botoşani să iasă masiv la vot la alegerile parlamentare, potrivit Agerpres.

El a declarat, la ieşirea de la urne, că îşi doreşte ca şi Botoşaniul să "îşi schimbe cursul" politic la fel ca întreaga Românie.

"Am votat pentru un viitor mai bun. (...) Am votat pentru români şi pentru botoşăneni. Rog botoşănenii să vină la vot într-un număr cât mai mare, deoarece eu consider că în momentul acesta avem o şansă istorică de a schimba într-adevăr ceva şi pentru Botoşani. România şi-a schimbat cursul. Vă rog, dragi botoşăneni, ajutaţi-ne ca şi la Botoşani să schimbăm cursul!", a afirmat Şoptică.



Costel Şoptică este candidat al PNL pentru funcţia de deputat.