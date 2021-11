Sora lui Petrică Mîțu Stoian: 'Glumea, dar scuipa sânge. Și-mi spunea: 'Uite sor-mea cum am ajuns''

Sora interpretului de muzică populară Petrică Mîțu Stoian, Maria, a povestit, la Antena 3, că a fost audiată de către polițisti, în dosarul morții artistului, și urmează sa fie audiați și medicii de la Reșița.

"Pe mine m-au luat că eu am fost acolo de când l-au adus la Reșița. Eu am fugit de la Arad repede, am crezut că pot să îl iau să îl duc în altă parte, în Ungaria. Și îl duceam și în Austria, dar nu era transportabil", a povestit sora artistului.

"Am fugit acolo, am ajuns. Era...Glumea, dar era rău, scuipa sânge. Cu mine a vorbit și am stat două ore cu el acolo la cardiologie. M-au lăsat să stau cu el. L-am ajutat, ce voia el. Și tot îi spuneam 'Hai, Petrică, nu te lasă'. Și-mi spunea: 'Uite sormea cum am ajuns'.

Sunt foarte afectată. Stau și nici nu îmi adun cuvintele. Nici nu m-am odihnit. Nici nu pot să dorm, să mănânc. A picat așa, că trăznetul. Să îl vezi în fața ochilor și după patru ore să nu-l mai vezi, să-l vezi mort. E cumplit", a mai spus aceasta.

Interpretul de muzică populară Petrică Mîţu Stoian, care se afla în recuperare post-COVID, a murit, sâmbătă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Reşiţa. Potrivit reprezentanţilor unităţii medicale, starea pacientului era deja una gravă când a fost internat.



"Starea lui nu a fost deloc bună (...). Se ştie că există long-COVID-ul care lasă nişte sechele, începând de la afectarea creierului (...). Dacă boala este mai gravă, plămânul suferă şi este predispus să se supra-infecteze. Cred că acest lucru s-a întâmplat şi la el. Din păcate, a dus o bună parte pe picioare, ca apoi să se deprecieze rapid. Din păcate, în şocurile septice deprecierea se produce foarte rapid dacă nu se intervine medicamentos", a declarat, într-o intervenţie telefonică la România TV, doctorul Cosmin Librimir, directorul medical al SJU Reşiţa.



Medicul a precizat că pacientul avea şi alte afecţiuni medicale, pentru care se afla sub tratament cu anticoagulante.



Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa efectuează cercetări legate de moartea solistului de muzică populară Petrică Mîţu Stoian, la secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pe rol fiind înregistrat, luni, un dosar penal având ca obiect infracţiunea de ucidere din culpă.