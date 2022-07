Sorin Cîmpeanu anunţă creşterea costului standard per elev pentru cheltuieli salariale: 'Aceste creşteri vor permite dezvoltarea acelor şcoli din mediul rural'

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, miercuri, la dezbaterea publică pe tema proiectului Legii Educaţiei, organizată de O Voce Pentru Educaţie, că va creşte costul standard per elev, pentru cheltuieli salariale, iar acest lucru va duce şi la dezvoltarea şcolilor din mediul rural. Cîmpeanu a menţionat şi importanţa înscrierii şcolilor în consorţii, conform news.ro.

Sorin Cîmpeanu a explicat că salarizarea profesorilor va fi ierarhizată.

”Dacă profesorii debutanţi, inclusiv cei stagiari, vor avea salariul mediu pe economie, toate celelalte grade, profesor gradul I, gradul II şi am introdus şi profesor emerit, vor urma să aibă salarii pentru a nu afecta ierarhizarea şi recunoaşterea valorii şi experienţei. Acest lucru va genera un cost standard per elev, pentru cheltuieli salariale, care acum este 6.386 lei, de circa 9.000 de lei per elev. Creşterea salariilor, obligă la creşterea costului standard pentru cheltuieli salariale. În lege am spus că acel cost standard pentru cheltuieli materiale trebuie să fie minim 20 la sută din costul standard pentru cheltuieli salariale. Dacă vreţi, la 9.000 de lei costul standard, 20 la sută înseamnă 1.800 lei. Unde suntem acum? Suntem la 485 lei, faţă de 6. 386, suntem la 7 la sută din costul standard pentru cheltuieli salariale, ori 1.800 înseamnă de trei ori mai mult”, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a precizat că aceste creşteri vor permite şi dezvoltarea şcolilor din mediul rural.

”Aceste creşteri vor acoperi nevoile generale ale societăţii, dar pe de altă parte vor permite dezvoltarea acelor şcoli din mediul rural. Pe de altă parte, venim cu încurajarea consorţiilor, consorţii şcolare, consorţii rurale, pentru învăţământ dual. Toate aceste consorţii vor fi stimulate cu o creştere de 20 la sută per elev. Eu cred că acei directori care vor înţelege să gândească cu adevărat dezvoltarea şcolilor care le conduc, vor sesiza importanţa înscrierii în consorţii”, a mai adăugat Cîmpeanu.