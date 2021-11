Sorin Cîmpeanu amenință cu verificări ale Corpului de Control: Acolo unde directorul este antivaccinist, vom găsi o rată foarte scăzută de vaccinare

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că acolo unde directorul unităţii de învăţământ este antivaccinist, acolo va fi găsită o rată foarte scăzută de vaccinare. El a precizat că de luni, Corpul de Control va verifica raportarea ratei de vaccinare şi care sunt cauzele pentru o rată de vaccinare scăzută.

Cîmpeanu a declarat, duminică, la Digi 24, că o grădiniţă are rata de vaccinare de 100%.

“Am contactat-o astăzi pe doamna director Elena Fulga, grădiniţa 111, rata de vaccinare 100%, 34 din 34, un exemplu absolut remarcabil. Directorul şcolii are un rol foarte importan. Avem acest exemplu, mulţumesc public pentru modul în care într-o manieră demnă de un cadru didactic cu experienţă a ştiut să gestioneze relaţia cu colegii care nu au fost toţi convinşi de la bun început, mi-a spus, să se vaccineze. Mai ales cei tineri au avut rezerve. Dar a luat acele măsuri care au condus la rata de vaccinare de 100%.”, a transmis ministrul Educaţiei.

El a menţionat că acolo unde directorul este antivaccinist se înregistrează o rată foarte scăzută de vaccinare.

“Acolo unde directorul este antivaccinist, vom găsi o rată foarte scăzută de vaccinare, acesta este adevărul. Şi nu este normal să fii cadru didactic, să fii un exemplu pentru elevi şi să nu înţelegi importanţa şi necesitarea vaccinării”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

El a reamintit că de luni, Corpul de Control va merge în şcoli pentru a verifica raportarea ratei de vaccinare.

“Corpul de control al ministrului Educaţiei va merge mâine şi va vedea la faţa locului cazuri concrete. Am triplat numărul de echipe care vor fi. Verifică în primul rând respectarea regulilor sanitare, după care raportarea ratei de vaccinare şi în situaţii de genul acesta care sunt cauzele pentru o rată de vaccinare de 12%, ruşinoasă. Avem licee sanitare cu rată de vaccinare de 30 şi ceva la sută”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Acesta a mai transmis că doar 7% din şcoli s-ar fi deschis în cazul în care şcolile erau deschise în localităţile cu rata de incidenţă de sub 6 la mie.

“Dacă legam funcţionarea şcolii doar de rata de incidenţă, pentru că putea fi o variantă, nu am fi putut evita pragul de 6 la mie, am făcut o simulare şi am fi deschis doar 7%, în toate oraşele mari rata de incidenţă este peste 6 la mie, deci nu ar fi putut fi deschise mâine. Dacă mergeam pe rata de incidenţă, am fi fost întrebaţi de ce nu luăm în considerare vaccinarea, dacă luăm în considerare vaccinarea profesorilor, de ce nu luăm în considerare rata de incidenţă. Înţeleg aceste lucruri şi este datoria noastră să le rezolvăm”, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a menţionat că a crescut viteza de vaccinare în rândul elevilor.

“Elevii au înregistrat în progres fantastic din perspectiva vaccinării. În prima săptămână de şcoală am avut 1.000 de elevi vaccinaţi zilnic, apoi 1.700, apoi 2.500, 3.500, 4.600 şi am ajuns la 8.000 de elevi vaccinaţi zilnic. Am depăşit pragul de 30% vaccinare în rândul elevilor. Viteza de creştere a vaccinării în rândul elevilor este mult mai mare decât vitez de creştere a vaccinării la nivel naţional”, a explicat Sorin Cîmpeanu.