Sorin Cîmpeanu: 'Orice caz de corupţie trebuie sancţionat cu celeritate; integritatea în rândul medicilor şi profesorilor e importantă'

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marţi, pentru Agerpres, că medicii şi profesorii trebuie să fie modele de integritate în societate şi orice caz de corupţie trebuie sancţionat cu celeritate.

Precizările au fost făcute în contextul cazurile de luare de mită în care au fost implicaţi doi medici timişoreni - şeful Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară a Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) Timişoara, Marinel Gaşpar, şi fostul manager al Spitalului Municipal Timişoara, Octavian Mazilu, ambii fiind şi profesori în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş''.

"Nu cunosc aceste cazuri, nu intră în aria de competenţă a Ministerului Educaţiei, dar, cu siguranţă, orice caz de corupţie trebuie sancţionat conform legislaţiei, cu celeritate, dacă sunt astfel de cazuri, indiferent cine sunt cei care au greşit, trebuie sancţionate astfel de situaţii. Îmi pare rău să aud că sunt înregistrate în domeniul Sănătăţii, în care, la fel ca şi în cazul Educaţiei, avem nevoie de schimbări majore în bine, poate acum mai mult decât oricând. Integritatea în rândul medicilor, al profesorilor este extrem de importantă, pentru că, în mod diferit, medicii şi profesorii sunt şi trebuie să fie adevărate modele în societate. Integritatea este esenţială şi, atunci când sunt abateri, ele trebuie să fie sancţionate", a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Ultimul caz de luare de mită care îl vizează pe şeful Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară a Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) Timişoara, Marinel Gaşpar, arestat preventiv, a stârnit reacţii din partea unor colegi de breaslă.

Managerul IBCV Timişoara, prof. Luca Constantin Tudor, a declarat că acestea sunt cazuri izolate.

"Consider că în IBCV sunt foarte mulţi oameni oneşti, care îşi fac activitatea. O culpă de asemenea natură o consider o culpă individuală. Noi am luat toate măsurile necesare pentru ca astfel de lucruri să nu se întâmple, dar nu putem răspunde de ceea ce face fiecare individ în privat. Am fost şocat", a menţionat managerul IBCV Timişoara.

La rândul său, managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara, Cristian Oancea, prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Victor Babeş", a afirmat că primirea de şpăgi de către unii medici este o practică mai veche, însă aceasta trebuie să dispară, întrucât aruncă o anatemă asupra întregii bresle, care, în majoritate, este corectă şi dedicată.

"Cred că este o practică întipărită în trecut când salariile erau foarte mici. Pe de altă parte, nu trebuie să spun că toţi medicii iau şpagă, ci sunt doar unii. Vorbim despre cei care sunt. Cei care sunt şi continuă acest obicei, la unii dintre ei cred că devine chiar o boală, ceva patologic. Cert este că aceste practici nu mai trebuie să fie răspândite. Când aud despre câte un coleg (care face aşa ceva - n.r.) mă delimitez şi simt că o anatemă se abate asupra noastră. Din cauza unor oameni care continuă aceste obiceiuri, noi, toată breasla, are de suferit. Nu putem spune că toată breasla face aşa ceva, ci doar anumiţi medici", a menţionat Cristian Oancea.

Directorul Clinicii de Obstretică şi Ginecologie "Bega", din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara, Marius Craina, a subliniat că, la terminarea Facultăţii de Medicină, absolvenţii depun un jurământ în care fiecare îşi asumă să fie în permanenţă în slujba pacienţilor.

"Acest lucru, pe lângă credinţa în Dumnezeu, ar trebui să ne călăuzească pe tot parcursul carierei profesionale şi ar trebui să ne facem datoria uitându-ne doar la pacientul pe care îl avem în faţa noastră, la încrederea şi emoţia şi, de multe ori, la teama cu care se prezintă la medic, având în vedere starea lui de sănătate. Din fericire, marea majoritate a medicilor respectă acest jurământ şi îşi tratează pacienţii cu cel mai înalt grad de profesionalism. (...) Ambii medici (care au luat şpagă - n.r.) sunt profesori universitari, sunt colegii mei şi suntem şi noi bulversaţi de situaţia creată, în care ei se află şi sperăm să îşi poată dovedi nevinovăţia (...). Ambii sunt cadre didactice şi medici excepţionali'', a spus Marius Craina.