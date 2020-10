Sorin Grindeanu: Există mari suspiciuni privind alegerile din Capitală! Gabriela Firea vă va anunța

Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că s-a discutat, la nivelul PSD, atacarea alegerilor din Capitală, iar Gabriela Firea pregătește demersul împreună cu avocații.

”Eu cred că ancheta trebuie să se desfășoare fără nicio presiune politică. Există o suspiciune din partea fiecărui român, după ce au văzut imaginile de aseară. Românii trebuie să aibă certitudinea că votul lor a fost numărat corect. De asemenea, domnul Tudorache a făcut o sesizare la BEC pentru situația de la Sectorul 1.

În momentul în care am văzut, în plus față de datele pe care le aveam ieri, am văzut și imaginile de aseară, există suspiciuni privind votul de la Capitală. Doamna Firea, împreună cu avocații se vor consulta și în cel mai scurt timp vă vor anunța ce decizie au luat.

Există suspiciuni foarte, foarte mari și aceste semne de întrebare privitoare la procesul electoral din București trebuie înlăturare, este un demers necesar pentru sănătatea democrației din României. Nu înțeleg de ce opun unii, apăruți din spuma mării, renumărării voturilor, asta chiar nu înțeleg.

Au fost discuții împreună cu avocații și în momentul în care pregătești o anumită acțiune trebuie să ai toate datele. Noi am avut o discuție la nivel politic, dar acțiunea trebuie pregătită de avocați.”, a spus Sorin Grindeanu.