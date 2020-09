Sorin Grindeanu susține că va rămâne în PSD indiferent de rezultatul votului la Timiş: 'Am venit alături de o echipă şi la bine și la greu'

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară că va rămâne în partid indiferent care va fi rezultatul votului la Timişoara.

"Sunt la ANCOM doar câteva zile, cum am anunţat de o lună. Nu am făcut acel pas ca să mă răzgândesc. Am venit alături de o echipă şi la bine şi la greu, dar eu vă spun că este la bine", a arătat Grindeanu, la sediul central al PSD, întrebat dacă, în condiţiile în care la Timişoara social-democraţii vor avea un scor dezastruos va prefera să rămână la ANCOM şi să renunţe la politică, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Video Nicușor Dan, împins în corzi: Să știți că nu toți bărbații fac femeile panarame

El a adăugat că cel mai bine este să aştepte numărătoarea voturilor pentru a vedea cine a câştigat la urne.

"Am un exemplu din 2016 când domnii de la PNL, în Timiş, erau pe toate televiziunile spunând că au câştigat. Când s-au numărat voturile, noi, PSD, aveam vreo 8 procente în plus. Îi îndemn pe toţi reprezentanţii noştri să stea în secţia de votare, să fie foarte atenţi şi foarte vigilenţi până la închiderea numărătorii voturilor", a menţionat el.