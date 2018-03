Sorin Grindeanu vine cu DEZVĂLUIRI despre privatizarea Poştei Române: 'Am considerat oferta drept SFIDĂTOARE...'

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a dezvăluit, într-un interviu acordat AGERPRES, că, în perioada în care se dorea privatizarea Poştei Române, operatorul belgian de servicii poştale bpost a făcut o ofertă financiară neangajantă de 20 de milioane de euro pentru a cumpăra compania, care însă a fost considerată de către autorităţi drept "neserioasă şi sfidătoare".

"S-a mai încercat (privatizarea Poştei Române, n.r.) şi chiar în perioada în care eram ministru al Comunicaţiilor. Pot să vă spun acum, că au trecut deja trei ani, că am considerat oferta celor de la bpost drept sfidătoare. Cred că nu încalc vreo lege dacă vă spun în acest moment că veniseră cu o ofertă, e adevărat neangajantă, de 20 de milioane de euro să cumpere Poşta Română. Cu toate lucrurile care au generat anumite pierderi, cred că acea ofertă fost făcută la modul neserios şi tocmai de aceea am şi declinat-o şi am mers mai departe", a declarat Grindeanu.

Pe de altă parte, şeful ANCOM spune că susţine intenţia actuală a Guvernului de a capitaliza Poşta Română şi o consideră drept un demers foarte bun.

"Este o decizie foarte bună. Din punctul meu de vedere, am un soi de slăbiciune când vorbim de Poşta Română, dar asta e la nivel personal. Fiind cea mai veche companie românească, din 1865 dacă nu mă înşel, şi printre cei mai mari angajatori, eu cred e normală abordarea pe care o are Guvernul, de a încerca să revitalizeze Poşta Română. Din datele pe care le ştiu eu, e adevărat că sunt la nivel de 2015, Poşta Română avea nevoie în acea perioadă de circa 100 de milioane de euro pentru retehnologizare. Este nevoie de această infuzie de capital. Ceea ce pot să vă asigur e că ANCOM va privi lucrurile aşa cum trebuie, ca un arbitru", a precizat preşedintele ANCOM în cadrul interviului acordat AGERPRES.

Guvernul a decis, la sfârşitul anului 2012, demararea procedurii de privatizare a Poştei Române prin metoda majorării de capital prin aport de capital privat, care presupune dobândirea de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor statului faţă de companie.

Operatorul belgian de servicii poştale bpost a avansat, la finalul lunii septembrie 2014, o ofertă neangajantă pentru achiziţionarea pachetului de 51% din acţiunile CNPR. În data de 3 februarie 2015, Ministerul Societăţii Informaţionale de la acea vreme anunţa că statul român a acceptat oferta neangajantă depusă de către operatorul poştal din Belgia. Admiterea ofertantului bpost în etapa de due-diligence a procesului de privatizare a presupus, în principal, acces la camera de date, întâlniri operaţionale cu managementul companiei şi negocierea contractului de privatizare.

Totuşi, în septembrie 2015, ministerul de resort decide să reanalizeze procesul de privatizare al Poştei Române, în contextul în care reprezentanţii bpost nu au înaintat o ofertă angajantă pentru preluarea celor 51% din acţiunile operatorului poştal din România, până la data-limită de 15 septembrie 2015.

Guvernul de la Bucureşti a declanşat, în 2018, procedura de capitalizare a CNPR, odată cu adoptarea în şedinţa săptămânală din 8 februarie a Hotărârii privind participarea statului român la majorarea capitalului social al companiei.

Majorarea capitalului social este în cuantum de 170 de milioane de lei, suma fiind destinată achitării datoriilor restante la bugetul general consolidat, aşa cum este prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Lucian Şova, a estimat faptul că procesul de capitalizare al Poştei Române ar trebui să se încheie în maximum două luni.

Poşta Română este deţinută de statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în proporţie de 75%, şi de Fondul Proprietatea (FP) în proporţie de 25%.

Compania deţine cea mai mare reţea de distribuţie la nivel naţional, însemnând peste 80% din totalul subunităţilor poştale care operează, în prezent, în România. La ora actuală, peste 19 milioane de locuitori beneficiază de serviciile Poştei Române şi peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală proprie.

