Explicaţii de ULTIM MOMENT, după demersul ŞOC al Andreei Cosma contra DNA Ploieşti: 'Eu îmi asum...'

Deputatul Andreea Cosma iese la rampă cu explicaţii, după noua etapă declanşată contra procurorilor de la DNA Ploieşti. Social-democrata a povestit, într-o intervenţie la România TV, că a primit noi informaţii cu privire la abuzurile pe care le-ar comite "unitatea de elită" a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi că este convinsă că Ministrul de Interne va dispune verificările necesare.

"Ministrul de Interne este un ministru care a reacţionat prompt şi hotărât de fiecare dată la solicitări şi sunt convinsă că va reacţiona urgent la această interpelare şi la conţinut. Oricum, răspunsul are o durată de 30 de zile, timp în care se vor face verificări. Am aşteptări, normal. Am primit numeroase informaţii de la cetăţenii din Prahova.", a povestit deputatul la România TV.

Cât despre demersul său, politicianul susţine că este, pe de-o parte, dreptul său de parlamentar să facă o astfel de interpelare, dar, susţine ea, pe de altă parte, vrea să afle dacă informaţiile care i-au parvenit conţin sau nu un sâmbure de adevăr.

"Susţin că este ceva în neregulă cu toţi cei care sunt martori sau inculpaţi la DNA Ploieşti. Sunt duşi la poligraf la Buzău şi tocmai de aceea vreau să văd, prin comparaţie, câţi au folosit testarea de la Buzău şi câţi de la Ploieşti. E o aparatură mult mai modernă la Ploieşti şi nu văd deplasarea până la Buzău. (...) Eu îmi asum cererea făcută, se vor face verificări. E e dreptul meu să fac interpelare.", a conchis Andreea Cosma.

