Sorin Grindeanu vrea să pună ștampila pe PSD: Cel mai grav lucru a fost că ne-am pierdut parțial această aură

Sorin Grindeanu, fost premier și actual președinte al ANCOM, afirmă că renunță la mandatul de la conducerea ANCOM pentru a reveni în politică, alături de Marcel Ciolacu. Grindeanu afirmă că vrea ca PSD să poarte din nou „ștampila” de partid care știe să guverneze. Fostul premier candidează în echipa lui Sorin Grindeanu la Congresul PSD, pentru o funcție de prim-vicepreședinte al partidului.

”Atâta timp cât sunt în echipa lui Marcel Ciolacu, înseamnă că sunt membru al PSD. (...) Ce mă face pe mine să revin în politică activ, m-am considerat tot timpul un om de stânga, aşa m-am considerat şi când am pierdut calitatea de membru de partid. Dar vă spun că, sincer, de fiecare dată când priveam spre scena politică din funcţia pe care am ocupat-o şi o să o mai ocup o perioadă scurtă de timp, normal că dragostea mea a fost faţă de partidul care mi-a oferit foarte multe. Am fost viceprimar la Timişoara, deputat, preşedinte de Consiliu Judeţean, ministru, prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3, miercuri seara.

Sorin Grindeanu a spus că nu a ezitat să se alăture social-democraţilor, deşi mandatul său la ANCOM este până în 2023.

”Atâta timp cât colegii mei, echipa pe care o construim acum, mi-au cerut să mă implic în politică nu am ezitat, deşi mandatul la ANCOM era până în 2023, nu am avut nicio ezitare faţă de colegii mei, dacă pot să ajut. Ce m-a făcut, în schimb, să mă înscriu în partid, când eram tânăr student. S-au spus foarte multe lucruri despre noi. În toată istoria noastră post-revoluţionară s-a încercat să se pună pe PSD, pe membrii săi, să se pună diverse ştampile, una singură nu s-a putut pune. În PSD, şi acesta este şi motivul pentru care am devenit membru activ, în PSD sunt cei mai buni specialişti. De fiecare dată când PSD a guvernat a fost creştere economică. Când a venit dreapta să guverneze, cu o singură excepţie, 2004-2008, guvernul domnului Tăriceanu, am avut criză economică. De fiecare dată. Această ştampilă a noastră, de oameni care ştiu să guverneze, fie că vorbim de administraţiile locale, fie că vorbim de administraţia centrală, a fost ceea ce a contat de fiecare dată când am câştigat încrederea cetăţenilor”, a mai declarat Grindeanu.

Fostul premier a afirmat că nu a fost singurul moment delicat pentru PSD când l-a îndepărtat din funcţia de premier, prin moţiune de cenzură, şi că cel mai grav lucru a fost că social-democraţii şi-au pierdut ”parţial din aură”.

”Cred, nu a fost singurul moment delicat pentru PSD, au mai fost şi altele. Cred că cel mai grav lucru e că ne-am pierdut parţial parte din această aură de oameni care ştiu să guverneze. Sunt cauze pentru asta. Nu mai e timp să cauţi vinovaţi, dar e timpul să vedem ce am greşit şi să nu repetăm greşelile. PSD va fi o echipă în care toate lucrurile vor fi foarte bine delimitate şi fiecare va şti exact ce are de făcut”, a susţinut Grindeanu.

Fostul premier a precizat că și atitudinea lui Klaus Iohannis față de PSD, atacurile lansate de președinte l-au determinat să revină. „Și toată această ură m-a făcut să mă reîntorc în politică”, a explicat Grindeanu,

Sorin Grindeanu şi-a anunţat,duminică, revenirea în PSD Timiş, dar şi că îşi doreşte funcţia de preşedinte executiv.