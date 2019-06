Sorin Ovidiu Vîntu a EXPLODAT: 'Statul român, prin STS, slugărnicie totală față de UDMR'

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu vine cu acuzații explozive. Într-o postare în care analizează vizita Papei în România, Sorin Ovidiu Vîntu susține că statul român, prin STS, ar fi sprijinit UDMR la alegerile din 26 mai.

"Un Papă, un STS și niște unguri

Frumos eveniment, frumoase discursuri, frumoase transmisii și comentarii tv. Dincolo de obișnuita gargară religioasă, mesajul Papei, într-o traducere bulevardieră, a sunat cam așa:

- Băi, catolicilor, Vaticanul și Papalitatea vă susțin în mod natural și necondiționat!

Până aici, nimic nefiresc. Vaticanul este capitala catolicismului iar Papa liderul lui spiritual. Ceea ce a fost nefiresc a fost mesajul politic transmis, ținând cele trei discursuri în cele trei regiuni istorice ale României: Țara Românească, Moldova și Transilvania. Dincolo de partea spirituală, Vaticanul, grație uriașului capital simbolic, grație unei uriașe forțe financiare și a unui serviciu de informații aflat între primele cinci ale lumii, este un jucător politic extrem de influent, nu doar în plan european ci și în plan mondial. Aici trebuie circumscrisă vizita Papei. A fost o vizită de stat efectuată de șeful statului Vatican în statul român, componenta sa religioasă ținând de “obligațiile de serviciu“ ale sanctității sale.

Faptul că Suveranul Pontif a suportat o călătorie extrem de obositoare pentru un octogenar, că a stat trei zile cu un program dens și cumplit de obositor, arată câtă importanță a acordat acestei vizite, cât de importantă este România din perspectiva intereselor Vaticanului. Nu am de unde ști dacă această vizită are vreo legătură cu trimiterea de către Victor Orban de forțe paramilitare la granița vestică a României, sub un pretext ridicol, sau cu apariția unei așa zise informații despre intenția României de a anexa Moldova și de a invada Ucraina, pentru recuperarea Bucovinei de Nord. Ceea ce știu însă este că lucrurile se precipită și nu văd pe cineva capabil să le contracareze. Sprijinul pe care statul român, prin STS, l-a acordat UDMR-iștilor la alegerile din 26 mai, a fost un gest de o slugărnicie groaznică și total inutil. Măcar cu ocazia asta am văzut și cum au fraudat cei de la STS alegerile în 2009, 2014 și 2019", scrie Sorin Ovidiu Vîntu pe Facebook.