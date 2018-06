Sorin Roșca Stănescu: 'Soluția de azi nu-l afectează cu nimic pe Dragnea'

Sorin Roșca Stănescu nu crede că sentința o să jeneze prea mult traiectoria politică a lui Dragnea.

"E o condamnare care nu are valoare politică prea mare. De fapt, din punct de vedere politic, nu înseamnă nimic. Ea ar fi însemnat ceva dacă s-ar fi ajuns la o condamnare definitivă și executorie. PSD are, în Parlament, o majoritate confortabilă, împreună cu ALDE. Această majoritate nu poate fi tulburată de o asemenea sentință, care va fi speculată de opoziție, chiar dacă aceasta nu are un proiect politic alternativ. Iohannis o să puncteze și el, dar el puncta oricum! Nu se va întâmpla nimic.", a spus SRS la România TV.