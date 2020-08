Sorin Susanu, candidatul ProRomania la Primăria Brașov a lipsit la depunerea candidaturilor

Pro România Braşov a depus, marţi, listele cu care va participa la scrutinul din 27 septembrie, candidatul pentru funcţia de primar, Sorin Susanu, şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor, lipsind de la depunerea dosarelor din cauză că este bolnav, potrivit Agerpres.

Liderul Pro România Braşov, Mihai Mohaci, a afirmat cu acest prilej că aceste alegeri "sunt viciate", deoarece o campanie electorală nu se poate face decât în condiţii de sănătate a populaţiei.

"Am depus listele la municipiu, a lipsit colegul nostru, Sorin Susanu, care este bolnav, dar sperăm să revină cât mai repede pentru a-şi face şi dânsul campania. După părerea mea, aceste alegeri sunt viciate din cauza COVID-ului, trebuiau amânate până în primăvara anului viitor. De la Bucureşti se face foarte uşor din pix şi hârtie, ori o campanie adevărată, în care trebuie să vorbeşti cu oamenii, nu se poate face decât în condiţii de sănătate a populaţiei", a spus liderul Pro România Braşov.

Totodată, Mohaci a criticat şi normele legale privind depunerea candidaturilor.

"Am depus aproape 8.000 de semnături (...). Astăzi, ne-au mai venit aproape 1.000 la sediu, dar nu am putut să le introducem în opis, pentru că e o modalitate destul de greoaie de întocmire a acestor dosare şi îmi pare rău că noi nu am fost în Parlament să amendăm aceast act normativ, care prevede să consumăm tone de hârtie, să aruncăm bibliorafturile, pe care puteam să le folosim în alte scopuri. Cred că două originale şi nu patru erau suficiente", a afirmat Mohaci.

De asemenea, el a menţionat că Pro România Braşov ia în calcul să depună o plângere penală pe numele unui contracandidat dintr-o comună, care "a ameninţat lista de consilieri" a partidului.

"Am depus liste în aproximativ tot judeţul, în toate oraşele şi municipii avem candidaţi la Primărie. am avut probleme în Budila, unde probabil că vom face o plânge penală împotriva celui care ne-a ameninţat lista de consilieri. A început o formă de presiune asupra Pro România, cu corturile, care au fost furate, vandalizate, însă acest lucru a fost stopat şi mulţumesc Poliţiei Române", a spus Mohaci.

În calitate de candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov, el a spus că vrea ca Pro România "să facă din administraţia braşoveană altceva".

"Şi acest altceva înseamnă tot ceea ce nu s-a făcut în politica celor două mari partide - PSD şi PNL. Vreau Pro România să vină cu un suflu nou, cu o nouă imagine, o nouă abordare, în primul rând una pro-cetăţean", a punctat Mihai Mohaci.