Sorina Matei combate 'scenariile şi conspiraţiile false şi mincinoase': Cum a ajuns să-i ia un interviu lui Elan Schwartzenberg

Sorina Matei dezvăluie cum a ajuns să-i ia un interviu, în Israel, fugarului Elan Schwartzenberg. Jurnalista a dat o adevărată lovitură de presă zilele trecute, când a realizat interviul cu Elan Schwartzenberg, după ani de zile de când acesta nu a mai vorbit public şi nu a mai fost văzut.

"Ca să lămurim toate scenariile şi conspiraţiile false şi mincinoase care, din păcate, deja au fost lansate în legătură cu interviul acordat în exclusivitate de Elan Schwartzenberg. Interviul n-are nicio legătură nici cu ziariştii, nici cu libertatea de exprimare, nici cu serviciile secrete române, israeliene sau britanice, DNA, procurori, politicieni sau alte fantasmagorii şi cai verzi pe pereţi. Interviul are legătură cu opţiunea strictă şi exclusivă a lui Elan Schwartzenberg să-şi spună povestea, să facă mărturisiri şi să prezinte probe.

Elan Schwartzenberg, un om pe care nu l-am cunoscut niciodată şi cu care nu am discutat niciodată, m-a contactat încă de anul trecut, din Iunie 2017, spunând că doreşte să discute cu mine. Cum în acel moment, lucram intens la o altă investigaţie/SCL care n-avea nimic de-a face cu dânsul, investigaţie pe care o publicam şi la o cu totul altă staţie, i-am transmis domnului Schwartzenberg că am luat notă de dorinţa dânsului şi atât. Am bănuit că Elan Schwartzenberg vrea să vorbească, să-şi spună povestea însă, necunoscându-l, nu am crezut că este atât de perseverent. Am crezut că va contacta alt ziarist, bănuind că are destul de multe relaţii în presă, fiind fost patron de staţie, şi destul de multe solicitări, având în vedere că nu vorbise niciodată în ultimii 6 ani.

După o jumătate de an, în Ianuarie 2018, Elan Schwartzenberg a revenit, m-a întrebat dacă poate să mă sune, am vorbit pentru prima oară la telefon şi mi-a spus că vrea să vorbească doar cu mine, să-şi spună povestea deşi are mai multe solicitări. Am stabilit că nu se poate teoretic decât printr-un interviu, la care dânsul să-mi răspundă la orice întrebare, să-mi prezinte înainte acte, iar interviul putea avea mai multe forme: scris, audio/prin telefon sau video. Am întrebat apoi şefii dacă sunt de acord cu realizarea acestui interviu, era vorba de un personaj care totuşi nu vorbise niciodată în ultimii 6 ani, era vorba de o premieră şi provocare jurnalistică şi un om în jurul căruia existau mai multe controverse şi chiar acuzaţii oficiale, am obţinut acordul şi am stabilit să realizez interviul.

M-am gândit că totuşi cea mai bună variantă era ca interviul să fie video/filmat, Elan Schwartzenberg a fost de acord, dar pentru asta trebuia să mă deplasez în Israel. După ce am stabilit că voi realiza interviul în Israel, când să stabilesc cu Elan Schwartzenberg perioada, am descoperit că paşaportul meu este expirat. Ca atare, totul s-a amânat încă 2 săptămâni până când mi-a fost eliberat un nou paşaport. Apoi, după eliberare, care a fost pe 13 februarie 2018, am stabilit cu Elan Schwartzenberg o altă perioadă în care putea avea loc interviul, când permitea şi programul dânsului. Am căzut de acord că în perioada 19-21 februarie realizez interviul, pe 19/luni dimineaţa am aterizat, pe 19/luni după amiază mi-a prezentat actele şi l-am văzut pentru prima oară, pe 20/marţi la ora 12.00 a avut loc interviul, l-am ţinut pe Elan Schwartzenberg 2 ore pe scaun până amorţisem şi eu ca să răspundă la toate întrebările, trecând cronologic prin toate temele şi controversele, Elan Schwartzenberg s-a ţinut de cuvânt, a răspuns la tot, asumându-şi toate cele declarate, prezentând şi acte, pe 21/miercuri noapte spre joi am revenit în Bucureşti. Joi şi Vineri am montat interviul şi vineri seara a fost difuzat.

Oricine spune altceva despre acest interviu, oricine se lansează în scenarii, conspiraţii, fantasmagorii, comploturi, se piteşte după ziarişti sau libertatea de exprimare, minte. La afirmaţiile/acuzaţiile punctuale şi specifice pe care şi le asumă omul de afaceri Elan Schwartzenberg este corect să răspundă, la fel de punctual şi cu probe, dacă doresc (motiv pentru care am acordat drept la replică), cei acuzaţi/nominalizaţi şi instituţiile statului chemate să să verifice şi să aplice legea.

Şi nu uitaţi: minciuna are vitează. Dar adevărul are, întotdeauna, ceva mai de preţ: rezistenţă", scrie Sorina Matei pe Facebook.