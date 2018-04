Sorina Matei îl nimicește pe Florian Coldea, după avertismentul privind anularea protocoalelor: 'Minte. Nu există niciun pericol'

Anularea protocoalelor Serviciului Român de Informaţii pune în pericol securitatea României, este concluzia fostului adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea, la finalul unei noi audieri la Comisia de control, audiere care a durat aproape 7 ore. Jurnalista Sorina Matei reacționează și spune într-o postare pe Facebook că Florian Coldea „minte” și că nu există „niciun pericol”, făcând trimitere la o OUG din 2016 prin care „SRI a devenit legal chiar organ de cercetare penală în cazurile de siguranţă naţională şi terorism”.

„Cum minte domnul F. Coldea şi induce cu intenţie în eroare opinia publică

Domnul F.Coldea crede că, în mod profund greşit şi periculos, că instituţiile României funcţionează doar în baza protocoalelor pe care dânsul le-a făcut şi semnat şi nu în baza legii. Şi dacă nu sunt protocoale atât de dragi şi de ilegale, instituţiile, adicătelea SRI, este în "imposibilitate" să lucreze.

Spun că domnul F. Coldea minte, în sensul că nu există niciun pericol şi nicio imposibilitate, pentru că din martie 2016, după decizia CCR 51/Iuda, potrivit Ordonanţei de Urgenţă trecută repede prin Guvern de doamna Prună într-o vineri seara, SRI a devenit legal chiar organ de cercetare penală în cazurile de siguranţă naţională şi terorism. Deci şi-a extins competenţa legală pe infracţiunile ce ţin de siguranţă naţională.

Aşadar, niciun pericol.

Democraţia este doar pe lege şi supremaţia ei în acord cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, definţia "the rule of law", legea există, dar democraţia nu este pe protocoale ilegale, secrete, care adaugă la lege şi sunt făcute pe sub masă. În plus, Justiţia este un serviciu public, niciodată secret, şi funcţionează doar în baza Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.”, scrie Sorina Matei, pe Facebook.

Florian Coldea a fost audiat joi pentru a doua oară în Comisia parlamentară de control al SRI. La finalul discuțiilor, fostul prim adjunct al directorului SRI a declarat că în acest moment nu mai există protocoale încheiate de Serviciu, ceea ce înseamnă că riscăm să vulnerabilizăm atât securitatea României, cât și securitatea aliaților noștri.

„Astăzi, urmare a acestui asalt fără precedent asupra problematicii cooperării cu Ministerul Public, pentru realizarea atribuțiilor pe care serviciul le are, inclusiv în ceea ce privește decizia CCR, serviciul este în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol în ceea ce privește infracțiunile la adresa securității naționale, cum ar fi spionajul și trădarea, parțial și terorismul. Astăzi nu avem protocoale. Cum acționăm pentru a proteja interesele României și ale aliaților noștri, în situația unor probleme pe aceste zone deosebit de sensibile?

Luați de valul retorici, să nu uităm lucrul important. Vulnerabilitatea are o singură caracteristică: e exploatabilă. Cineva mai devreme sau mai târziu o va face. Trebuie să găsim soluții clare. Ce să facem? Ar trebui să comunicăm spionilor și trădătorilor că nu mai avem protocoale și să nu se mai implice în astfel de activități?”, a declarat Coldea, la finalul audierilor.