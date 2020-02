Sorina Matei o face de râs pe Andreea Berecleanu, dată afară de la Antena 1: 'Ca să știți adevărul: Berecleanca, prompteristă, întotdeauna, jurnalist, never'

Andreea Berecleanu a fost trecută pe linie moartă de șefii de la Antena 1 și a fost nevoită să își dea demisia, după ce a fost scoasă de la prezentarea principalului jurnal de știri al televiziunii, ”Observator 19”. Berecleanu a plecat aruncând cuvinte grele la adresa foștilor colegi. În dispută a intrat și Sorina Matei, care consideră că ”Berecleanca nu e jurnalistă, e prompteristă”.

Sorina Matei, fostă colegă cu Andreea Berecleanu în Trustul Intact, a făcut și o paralelă între Berecleanu și înlocuitoarea sa, Alessandra Stoicescu. ”La Berecleanu, dacă pică prompterul sau curentul, nu știe ce să zică și nici ce să facă, s-a terminat. Spre deosebire de muza Berecleanu, Sandra scrie știri, materiale, se implică, Sandra nici n-are nevoie de prompter”, apreciază Sorina Matei.

”Berecleanca nu e jurnalistă, e prompteristă. Nu a fost niciodată jurnalistă. Nu a dat, nu a aflat niciodată, nicio știre. Niciodată. Cu ştiri se ocupă jurnalistul. Berecleanca nu are de unde să știe că de asta nu s-a ocupat niciodată în ultimii 17 ani.

Berecleanu e o față obsedată de machiaj care vine, citește prompterul și pleacă la businessurile ei. Private. Dintotdeauna. Businessuri care nu au legătură cu presa, dar în care e mişto să te foloseşti de calitatea de ”jurnalist”, ca și-n emisiuni tv.

Mai cunosc eu mulți care fac PR, afaceri, și care și acum se prezintă fals jurnaliști, maculând meseria. La Berecleanu, dacă pică prompterul sau curentul, nu știe ce să zică și nici ce să facă, s-a terminat. Spre deosebire de muza Berecleanu, Sandra scrie știri, materiale, se implică, Sandra nici n-are nevoie de prompter. Le știu pe amândouă din câmpul muncii, ca să zic așa. Mulți ani. Diferențele sunt uriașe, huge, nici nu încap niciun fel comparații.

N-am nimic cu Berecleanu, dar ce e prea mult e... prea mult. Să nu jignim meseria și profesia asta cu muze machiate, vax albina, și să ne împăunăm fals cu o profesie cu care nu am avut nicio legătură, dar ne lipim de ea doar că am citit un prompter mulți ani, ne-am machiat și gătit, ne-am văzut la tv, și am devenit fața unui jurnal de știri făcut și muncit de alții, tu neimplicându-te deloc, și când nu ne mai convine băgăm în față o profesie cu care în realitate nu am avut tangenţă, ”milioaneleeee de oameni”, ”dragostee”, love, love, love, respect, credibilitate, principii, social media, all that bullshit PR, venite de fapt din forța unei stații, că mă enervez.

Faptele sunt fapte, realitățile realități. Deci pe infuzia de minciună PR, ”tragedia” Berecleanu, ca să știți adevărul: Berecleanca, prompteristă, întotdeauna, jurnalist, never în ultimii 17 ani.”, a scris fosta jurnalistă de la Antena 3.