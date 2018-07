Sorina Matei râde de DNA: 'Eu când vă spun că sunt proști nu mă credeți'

Jurnalista Sorina Matei atac dur de DNA. Într-o postare pe Facebook, Sorina Matei comentează textul ultimului comunicat de presă emis de DNA pe tema modificărilor aduse Codului Penal şi definiţiei abuzului în serviciu.

"Eu când vă spun că sunt proști nu mă credeți. Nici nu se mai feresc de prostia lor, nu o mai ascund

DNA spune azi in propriul comunicat că numai în 2017 a trimis în judecată pe 215 presupuse fapte de abuz in serviciu iar instanțele in TOATE aceste dosare nu au găsit niciun folos personal!!!! ( din asta, rezulta in plus ca DNA nu știe nici măcar definiția abuzului in serviciu contra intereselor publice)

Adică ei cu mânuţa lor scriu că au inculpat, retinut și cerut arestari doar pentru ca unii ("corupţii/penalii") fura numai pentru ALŢII in țara asta, in mintea lor. NIMENI nu mai fură pentru sine în acest stat. NIMENI din cei 215 nu a furat pentru sine, ci doar a produs pagube altora- institutii, autoritati, unităţi de stat (deși, repet, senzația publica pe care au dat-o e ca aia au furat pentru ei)

Ce nu spune bineînțeles DNA se referă reținerile și arestările și marotele pe care le-a mestecat lăsând impresia publicului că “penalii și corupții” au furat doar pentru ei, tocmai de aceea majoritatea acestor persoane au fost sub măsuri preventive, ca după aceea nici măcar un folos pentru altul sau o pagubă contra intereselor publice sa nu poata fi probată.

Chiar comunicatul DNA este argumentul perfect pentru redefinirea abuzului în serviciu. Fix aşa cum a cerut Curtea, cu prag. Că acum înţeleg că nu mai urlă nimeni de prag (acum pragul e bun, e necesar/până acum pafariştii de serviciu intoxicau grosier şi făceau scheme complicate că nu trebuie praf, desi în deciziile CCR se spunea clar ca trebuie) ci de definirea infracţiunii unde argumentul real şi valid se află chiar în comunicatul DNA.

Au inculpat pe abuz de orice fel pentru cai verzi pe pereţi, ca să iasă doamnei dosarele la număr şi la hectar, ca să muncească şi să gândească procurorii mai puţin/acesta este nivelul, în condiţiile în care nimeni din cei inculpaţi în cele 215 presupuse infracţiuni nu furase nimic pentru el, nici nu avea acum", a scris Sorina Matei pe Facebook.