Sorina Matei, reproşuri DURE la adresa României, după percheziţiile de la Cambridge Analytica: 'Noaptea ca...într-un stat în care funcţionează Justiţia'

Sorina Matei vine cu reproşuri dure pentru statul român şi nu numai în scandalul momentului. Replica ei vine după ce autorităţile britanice au autorizat percheziţii de amploare la firma Cambridge Analytica. Iar jurnalista remarcă faptul că oficialii au pus în aplicare mandatul imediat, chiar dacă era în miez de noapte şi susţine că "asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiţiei funcţionează".

"Aseară, au obţinut mandat de la judecător şi tot azi noapte 20 de oficiali ai statului au operat şi pus în aplicare mandatul, ducându-se să percheziţioneze Cambridge Analytica. Asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiţiei funcţionează, în slujba cetăţenilor şi protecţiei drepturilor lor, în timpul unui scandal de proporţii uriaşe în care este implicat establishmentul britanic şi nu numai, servicii secrete puternice, politicieni de rang înalt, partide, industria militară de apărare, Her Majesty şi...cetăţenii. Noaptea ca...într-un stat în care funcţionează Justiţia. Pentru că "We have the Empire and the Common Law". So, why don't you came over to Portocală&Luci?", scrie jurnalista pe Facebook.