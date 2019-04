Sorina Pintea îi ARATĂ PISICA lui Iohannis după atacurile la PSD: 'Nu avem nevoie de ajutorul lui. Ar trebuie să își aleagă cu atenție consilierii în sănătate'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, în replică la acuzațiile președintelui că-și face campanie de imagine prin spitale, că oamenii nu sunt revoltați de verificările pe care ea le face în spitale, precizând că oricum nu are nevoie de ajutorul președintelui, scrie Mediafax.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Adina Florea a DESCINS la DNA Ploiești pentru a căuta camera de TORTURĂ în care erau audiați martorii neobedienți

"Eu am spus că ar trebuie să își aleagă cu atenție consilierii în sănătate. Spune că știe cu ce se confruntă sistemul de sănătate ca fost pacient, ca fost, ca a vizitat spitale, dar spunea că sistemul are dificultăți. Sunt surprinsă, a aflat abia acum despre dificultățile cu care se confruntă sistemul? Spune că fac o campanie revoltătoare de imagine. Să știți că oamenii nu sunt revoltați, când alții, e adevărat, de altă culoare politică făceau același lucru, președintele i-a apreciat. Observ că are alte unități de măsură în domeniul sănătății. Pe de altă parte, nu avem nevoie de ajutorul președintelui, ne descurcăm foarte bine cu programul de guvernare. Cred că știe că s-au majorat salariile pentru că e un lucru evident, de la 1 martie, este clar. Cred că știe că bugetul pentru investiții al Ministerului Sănătății a crescut cu 84%. De altfel eu sunt în Brașov astăzi împreună cu cei de la spitalul Județean să discutăm despre o investiție care a demarat în 8 aprilie, lansată de guvernul României. Deci cred că știe, dar eu l-aș ruga frumos să nu ne încurce, adică dacă acum a observat că sistemul are dificultăți e bine", a declarat Sorina Pintea, la România Tv.

Ministrul Sănătății l-a ironizat pe președinte, precizând că e bine că șeful statului a aflat acum de problemele din spitale și l-a invitat să vadă personal care e situația. Sorina Pintea a precizat că va continua controalele în spitale.

"Probabil că președintele are sistemul lui de sănătate. Noi avem sistemul nostru, sistem pe care îl vedem și pe care trebuie să îl ajutăm, să îl modernizăm, să avem grijă de ce cei care lucrează în sistem, noi asta facem, nu prea vorbim e adevărat. Deci asta urmează, în continuare voi face acele controale pentru că susțin tot ce am spus despre Constanța și am fost acolo și e real, adică lucrurile s-au și văzut, mie nu îmi place sistemul acesta, eu de aceea, nu eu, guvernul României, PSD are un program de guvernare va moderniza acest sistem și care funcționează, programul funcționează, merge înainte. În ceea ce privește fondurile europene, sigur au existat și există încă întârzieri în accesarea legat de spitale regionale, dar nu pentru că nu vrem să le accesăm, cele care ne sunt puse la dispoziție acum, în această etapă, le vom accesa. E vorba de construcția unor spitale regionale care costă aproximativ 400 de milioane de euro. Deci lucrurile sunt mai complexe", a mai declarat Sorina Pintea.

Reacția ministrului vine după ce președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, că i se pare revoltător faptul că Sorina Pintea a pornit mai degrabă o campanie de imagine decât una de informare prin spitalele din țară.