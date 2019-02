Sorina Pintea susține că nu se impune modificarea ordinulul Ministerului Sănătății privind obținerea permisului auto

Sorina Pintea a declarat că nu se impune modificarea Ordinulul 1162/2010 al Ministerului Sănătății privind obținerea permisului auto de către persoanele cu deficiențe de auz. Ea a precizat că trebuie informate Direcţiile de Sănătate Publică asupra întocmirii fișelor pentru respectivele persoane, scrie Mediafax.

„În ceea ce priveşte parametrii funcţionali de respectat pentru soferii amatori, din punctul meu de vedere, nu se impune acum o precizare, o modificare la ordin, ci o precizare către Direcţiile de Sănătate Publică cu condiţia să ajungă şi la spitalele din subordine care au posibilitatea să facă aceste fişe. Aceste precizări o să le transmitem comisiei - atât comisiei de abuzuri, cât şi comisiei pentru drepturile omului să cădem de acord , aş trimite inclusiv asociaţiilor pentru că noi am avut o corespondenţă”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în cadrul audierii de marți a Comisia pentru abuzuri a Camerei Deputaților.

Pintea a mai spus că trebuie să existe o discuție cu medicii, cu președintele Comisiei de specialitate, dar și cu MAI, pentru că, până la urmă, Ministerul Sănătății este cel care își asumă prin semnătură.

Deputat PNL Adriana Săftoiu a adus, la audieri, în atenția ministrului Sănătății, exemple de județe unde persoanelor cu deficiențe de auz le-a fost refuzat dreptul de a obține permis auto.

„Solicitarea de întâlnire vine în urma multor sesizări pe care le-am primis de la peroane cu drept de a avea permis de conducere și aceste sezizări pe care l-am primis de la persoane surde sau hipoacuzice, vedeți, dacă vă uitați, sunt de la categoria B. Deci dacă în România permisul de conducere, categoria B nu are nicio restricție și este automat eliberat, vă vom dovedi aceste petiții pe care ni le-au trimis că li s-a refuzat cel puțin la nivel unor județe, cel mai grav fiind în județul Argeș, unde li s-a refuzat eliberarea acestor permise de conducere în condițiile în care persoanele respective aveau permise de conducere de 10-20 de ani. Pe de altă parte, din anul 2010, există Convenția ONU, care spune foarte clar: toate statele trebuie să ia măsuri ca persoanele cu disabilități să aibă o viată autonomă independentă. În 2011, România ratifică această Convenție. Deci, practic, noi în 2019 ar trebuie să luăm toate măsurile ca aceste persoane să aibă ceea ce spune această conveție - o viață independentă”, a declarat Săftoiu.

Deputatul PNL a venit cu propunerea ca, pentru obținerea permisului de către persoanele cu deficiențe de auz, medicul ORL să nu mai dea apt sau inapt, ci doar că precizeze că este apt, dar în anumiți parametri.

„Cer următorul lucru: ca la examenul ORL pe care, evident, trebuie să-l facă, ca orice persoană care vrea să obțină permis de conducere și unde în mod evident medicul constată surditatea sau hiposurditatea, să nu li se dea în baza surdității sau a a hipoacuziei inapt sau apt. Asta este problema că în momentul de față un medic ORL poate să spună că o persoană surdă este aptă sau inaptă. Și asta cer: să nu mai dea acest calificativ. De ce? Pentru că în momentul de față la nivel mondial, pe cercetări dovedite științific, s-a dovedit să surditatea nu este o problemă în condus. (..) Artunci o să mă întrebați. Dacă nu dă apt sau inapt, de ce mai face controlul? De ce ar mai constata ca este surd? pentru că în baza acestei constatări, ministerul de Interne va obliga acel conducător auto să-și modifice oglinzile retrovizoare. De asta medicul ORL trebuie să scrie, da, este surd, da, mai aude parametrii: 60-70. Deci, ce trebuie să faci tu? Să modifici oglinda retrovizoare. Dar în baza unui ordin”, a explicat Săftoiu.

În replică, Sorina Pintea a punctat că, probabil, trebuie să fie găsită altă sintagmă „apt dar cu condiția verificării de MAI”.

„Apt sau inapt nu este decizia ministerului Sănătății. Fișa pentru obținerea permisului are această chestiune- apt sau inapt, dar fișa nu este făcute de cei din ministerul Sănătății. Este un cadrul al MAi. (...) Acest ordin nu interzice medicului ORL din țară să dea apt acestui cetățean care dorește să fie conducător auto. Eu cred că o proastă înțelegere, anumite persoane sau medici din anumite județe, nu poate fi generalizat la nivelul țării. (...) Probabil trebuie să găsim altă sintagmă. Apt dar cu condiția verificării de MAI”, a spus ministrul Pintea.

Deputatul PNL a precizat că, la nivel mondial, a fost atestat faptul că numărul accidentelor făcute de persoanele cu deficiente de auz este infim.

„Chiar mâine (miercuri -n.r.) voi depune iniţiativa legislativă prin care voi introduce un nou semn de circulaţie, semnul acela internaţional pentru persoanele surde - o ureche străbătută cu o dungă albă, dar trebuie să vă mărturisesc că va fi un semn de circulaţie opţional pentru că vorbind cu comunitatea surzilor şi întrebându-i cu Dumnezeu de acest semn nu e încă pe maşini având în vedere că în alte ţări el este folosit prin asta ajutându-te pe tine persoană auzitoare să ştii că în faţă ai o persoană surdă, dacă vrei să îl avertizezi foloseşti semenele luminoase sau are un accident, e încarcerat, poliţistul văzând semnul ştie că are acolo o persoană surdă care are nevoie de interpret. Ştiţi ce au spus că au mari rezerve faţă de acest semn pentru că le va fi frică că noi auzitori o să ne batem joc de ei în trafic şi m-au rugat să fie opţional şi nu obligatoriu”, a mai precizat Adriana Săftoiu.

Sorina Pintea a fost audiată, marți, în Comisia de abuzuri a Camerei, în urma unei petiții formulate și depuse la forul legislativ de mai multe persoane cu deficiențe de auz legat de dificultățile pe care le întâmpină în obținerea permisului de conducere din cauza unui ordin al Ministerului Sănătății.