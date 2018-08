Sorina Pintea vine cu vești URIAȘE: a făcut marele anunț privind spitalele regionale

Sorina Pintea şi-a prezentat, miercuri, bilanţul după şase luni de conducere și a precizat că au fost adoptate patru ordonanțe de urgență, 14 hotărâri de Guvern și 35 de ordine de ministru, subliniind totodată că a fost “debirocratizat parţial” sistemul. Pintea arată că s-au deblocat finanțările pentru cele 8 spitale regionale, termenul de finanțare fiind 2023.

Citește și: Lovitură grea pentru Liviu Dragnea: președintele PSD al unei filiale importante a semnat petiția Fără Penali în Funcții Publice

“Aceste acte au schimbat viaţa pacienţilor din România, au debirocratizat parţial sistemul. Am adoptat patru ordonanţe de urgenţă, 14 hotărâri de Guvern, 35 de ordine de ministru. Prima ordonanţă de urgenţă a reglementat modul în care definim spitalele regionale, apoi am asigurat asistenţa medicală în centrele de permanenţă. Prin hotărâri de Guvern am introdus molecule noi, am probat regulamentul de sporuri. Prin ordin de ministru am modificat Ordinul 50, cel care reglementează trimiterea pacienţilor la tratament în străinătate. (...) Avem în curs de aprobare 12 acte care sunt pe transparenţă decizională şi 24 de acte normative în curs de elaborare şi care se referă la organizarea activităţii de Transfuzie sangvină, la transplant în România”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat bilanţul primelor şase luni de conducere a instituţiei.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a mai precizat că a fost reglementată plata tratamentelor pentru pacienţii răniţi în incendiul de la Colectiv.

“A fost reglementată plata tratamentelor pacienţilor răniţi în urma incendiilor din clubul Colectiv. Decontarea tratamentelor s-a prelungit până în anul 2020. Anul acesta au fost depuse 42 de facturi şi de vize în valoare de aproximativ 250.000 de euro”, a mai precizat Sorina Pintea.

Totodată, ministrul Sănătăţii a mai declarat că au fost deblocate fondurile pentru opt spitale regionale, iar cererea de finanţare a fost depusă la Bruxelles.

“Aceste spitale regionale vor schimba conceptul de spital din România, vor schimba sistemul de finanţare despre care vorbeam la începutul mandatului. (...) Termenul de finanţare a acestor spitale este în anul 2023”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Din fondurile europene nerambursabile au fost depuse proiecte de modernizare a 150 de ambulatorii.

“Din fonduri europene nerambursabile s-a deschis apelul de proiecte pentru modernizarea a 150 de ambulatorii, 2,3 milioane de euro pe ambulator. (...) Au fost depuse 37 de proiecte pentru modernizarea centrelor de primire de urgenţă. (...) Vom recupera 250 de milioane de euro din fonduri europene pentru cheltuielile efectuate pe medicamente şi materiale sanitare din 2014 pe tuberculoză şi HIV/SIDA, bani care vor intra în bugetul Ministerului Sănătăţii”, a mai declarat Sorina Pintea.

De asemenea, Pintea a mai precizat că prin fondurile oferite de Banca Mondială au fost reabilitate, extinse şi modernizate mai multe unităţi sanitare. 74 de unităţi de primire urgentă au fost dotate cu ventilatoare portabile pentru nou-născuți, Spitalul Judeţea de Urgenţă din Baia Mare a fost dotat cu un echipament de radioterapie, iar alte 63 de spitale au primit echipamente pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

“În 2012 România a accesat un credit de 250.000.000 (n.r. - de la Banca Mondială), credit care presupunea restructurarea sistemului de sănătate din România şi a cărui aplicare a întârziat nepermis de mult”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a mai anunţat că va fi elaborat proiectul registrelor de boală, iar în total vor fi 100.

“Am finalizat elaborarea normelor de aplicare a finanţării serviciilor de medicină rurală, pe care le-am definit printr-o ordonanţă de urgenţă la 1 martie 2018. Elaborăm proiectul registrelor de boală, vor fi 100 de registre. Avem finanţată elaborarea registrului profesioniştilor în Sănătate. (...) Ministerul Sănătăţii şi CNAS finanţează programe naţionale de sănătate pe diverse patologii. Pentru a avea o estimare corectă avem nevoie de pacienţi care au o anumită patologie. La ora actuală aproximăm, ultimul exemplu care mie mi se pare foarte relevant, am aprobat un tratament foarte scump pentru pacienţii cu o boală rară. Estimarea a fost iniţial de 60 de pacienţi, real există cinci pacienţi”, a mai precizat Sorina Pintea.