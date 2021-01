Soția lui Ilie Năstase, după bătaia încasată de la tenismen: 'Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață'

Ilie Năstase și-a bătut soția în weekend, la fața locului fiind chemată poliția. Ioana Năstase a declarat că se află acum la Constanţa și nu a primit niciun semn de la soțul ei, nici măcar scuze.

„Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”, a declarat Ioana Năstase, pentru playsport.ro.