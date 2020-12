Soţii Melissa McCarthy şi Ben Falcone, într-un nou proiect

Actorii Melissa McCarthy şi Ben Falcone vor juca împreună într-un serial de comedie care va marca a şasea colaborare a cuplului şi a doua pentru serviciul de streaming Netflix, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Ei vor fi protagoniştii „God's Favorite Idiot”, creat de Falcone, după ce recent au încheiat filmările pentru lungmetrajul „Thunder Force”, realizat pentru platformă.

Serialul „God's Favorite Idiot” are în centru un asistent online de nivel mediu, Clark Thompson (jucat de Falcone), care se îndrăgosteşte de colega de muncă Amily Luck exact când devine neştiutorul mesager al lui Dumnezeu.

Netflix a comandat deja 16 episoade.

Michael McDonald, care a mai lucrat cu McCarthy şi Falcone pentru „Nobodies”, va fi regizor şi producător executiv.

Falcone şi McCarthy au mai jucat în „Tammy”, „The Boss”, „Life of the Party”, „Superintelligence” şi „Thunder Force”. Ei vor fi producători executivi ai serialului prin compania lor On the Day.

Melissa McCarthy a mai jucat recent în „Nine Perfect Strangers” (Hulu), care urmează să fie lansat, şi în şase sezoane „Mike and Molly” (CBS). Ea este cunoscută şi pentru rolul din serialul „Gilmore Girls”.

Ben Falcone a regizat lungmetrajul „Superintelligence” (HBO Max). El a scris, regizat şi produs „Thunder Force”, comedie Netflix în care joacă şi Octavia Spencer, şi este creditat, între altele, pentru „Life of the Party”, „The Boss”, a jucat în „Can You Ever Forgive Me?”, „Chips”, „Office Christmas Party”, „Spy” şi „Identity Thief”.