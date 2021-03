'Soul' şi 'Wolfwalkers', cele mai multe nominalizări la Annie Awards

Animaţiile „Soul” a Pixar şi „Wolfwalkers” a Cartoon Saloon au primit cele mai multe nominalizări pentru ediţia de anul acesta a Annie Awards, câte zece, iar Netflix s-a impus în rândul studiourilor, cu 40 de selecţii pentru mai multe proiecte, informează News.ro.

La categoria „cel mai bun lungmetraj” au fost selectate: „Onward” (Pixar Animation Studios), „Soul” (Pixar Animation Studios), „The Croods: A New Age” (DreamWorks Animation), „The Willoughbys (Netflix prezintă A BRON Animation Production în asociere cu Creative Wealth Media) şi „Trolls World Tour (DreamWorks Animation).

Netflix a obţinut câte şase nominalizări pentru lungmetrajele „The Willoughbys” şi „Over the Moon” şi trei pentru „A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”. Alte proiecte care au fost selectate sunt „Hilda”, „The Midnight Gospel”, „Bojack Horseman”, „Big Mouth”, „Alien Xmas”, „Transformers: War for Cybertron Trilogy”, „The Christmas Chronicles 2”, „The Umbrella Academy”, „BNA”, „The Great Pretender”, „Blood of Zeus”, „Trash Truck”, „Buddi”, „She-Ra and the Princesses of Power”, „Fast & Furious: Spy Racers”, „Jurassic World: Camp Cretaceous”, „Tales of Arcadia: Wizards”, „Dragons Rescue Riders”, „Cops and Robbers” şi „If Anything Happens I Love You”.

I-au urmat studiourile Pixar şi DreamWorks Animation, cu câte 20 de selecţii, Cartoon Saloon, cu 11, Disney, cu 9, Cartoon Network, cu 7, Warner Bros. Animation, cu 6, Nickelodeon, cu 5, şi Lucasfilm, cu 3.

Citește și: Experții OMS anunță că UN SFERT din populația lumii va avea probleme cu auzul în următorii ani

Pentru regia unui lungmetraj animat au fost nominalizaţi Rémi Chayé - „Calamity Jane”, Glen Keane - „Over the Moon”, Masaaki Yuasa - „Ride Your Wave”, Pete Docter şi Kemp Powers - „Soul” şi Tomm Moore şi Ross Stewart - „Wolfwalkers”.

Pe lângă câştigătorii categoriilor, ASIFA - Hollywood, organizaţia care acordă premiile Annie, va oferi şi trofee onorifice: Winsor McCay Award pentru contribuţii de-a lungul carierei va fi acordat designerului de animaţie Willie Ito, care a lucrat pentru Warner Bros., Hanna Barbera şi Disney TV; la animatorul de personaje, regizorul şi producătorul Bruce Smith, care a produs „Bebe’s Kids”, „Hair Love” şi „The Proud Family”; şi lui Sue Nichols, care a fost implicată în dezvoltarea unor filme Disney ca „Beauty and the Beast”, „Aladdin”, „The Lion King” şi „Mulan”, şi „Brave” al Pixar.

June Foray Award pentru impactul caritabil în industria animaţiei va fi acordat lui Daisuke “Dice” Tsutsumi, co-fondator al studioului de animaţie Tonko House, pentru demararea Totoro Forest Project şi Sketchtravel.

Epic Games va primi Up Iwerks Award pentru progrese tehnice în dezvoltarea uneltei de creaţie 3D Unreal Engine.

Un trofeu special pentru realizări va fi acordat documentarului „Howard”, despre regretatul Howard Ashman, textierul care a colaborat cu Alan Menken pentru filme ca „Little Shop of Horrors”, „The Little Mermaid”, „Beauty and the Beast” şi „Aladdin”.

Cea de-a 48-a ediţie a galei Annie Awards, trofee prin care este recunoscută excelenţa în animaţie - atât în film, cât şi în televiziune -, va avea loc în format virtual pe 16 aprilie.