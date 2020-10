Southampton a reușit să-l transfere pe mijlocașul francez Ibrahima Diallo cu suma de 12 milioane de lire sterline

Clubul englez de fotbal Southampton a anunţat luni transferul mijlocaşului echipei Brest, Ibrahima Diallo, component al naţionalei Under-21 a Franţei, care a semnat un contract pe patru ani cu echipa din Premier League, transmite Reuters, informează Agerpres.

Potrivit presei britanice, Southampton a plătit în jur de 12 milioane de lire sterline pentru Diallo, care are 21 de ani. Mijlocaşul, format la AS Monaco, evolua din 2018 la Brest, iniţial sub formă de împrumut. El a ajutat-o pe Brest să revină în Ligue 1 în 2019 şi să încheie pe locul 14 stagiunea trecută.

Citește și: Prima reacție a lui Silviu Mănăstire, după ce a fost confirmat cu coronavirus: Indiciul pentru forma ușoară de Covid este pierderea mirosului și gustului .

Diallo este al treilea jucător cu care se întăreşte Southampton în această perioadă de transferuri, după Mohammed Salisu şi Kyle Walker-Peters. El se va alătura noilor săi colegi după pauza rezervată meciurilor echipelor naţionale, el fiind convocat la echipa U-21 a Franţei pentru întâlnirile cu Liechtenstein şi Slovacia.