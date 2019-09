Spațiul aerian pakistanez, închis pentru președintele Indiei

Pakistanul a anunţat sâmbătă că i-a refuzat preşedintelui Indiei, Ram Nath Kovind, permisiunea de a traversa spaţiul său aerian, într-un context foarte tensionat între cele două state vecine în legătură cu regiunea disputată a Kashmirului, transmite AFP, potrivit Agerpres.

'Am luat această decizie din cauza comportamentului Indiei', a indicat ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, într-un comunicat.'Preşedintele indian ceruse permisiunea de a utiliza spaţiul aerian al Pakistanului pentru a se deplasa în Islanda, dar noi am decis să nu i-o acordăm', a indicat şeful diplomaţiei de la Islamabad, fără alte precizări.Pakistanul îşi închisese spaţiul aerian pentru India după lupte aeriene care au făcut să crească tensiunile între Islamabad şi New Delhi, ambele dotate cu arma nucleară, în februarie.Spaţiul aerian pakistanez a fost ulterior redeschis în iulie pentru întregul trafic civil, după luni de restricţii care au afectat trasee de zbor internaţionale importante.