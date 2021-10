Spania a întrerupt seria unui record al Italiei de 37 de meciuri fără înfrângere în confruntările directe

Naţionala Spaniei a pus capăt, miercuri seară, unei serii record a Italiei de 37 de meciuri fără înfrângere.

Spaniolii s-au impus în faţa Italiei cu scorul de 2-1, în semifinalele Ligii Naţiunilor, meci disputat la Milano.

A fost primul eşec pentru italieni după cel înregistrat în 10 septembrie 2018 în faţa Portugaliei, scor 0-1

⏰ RESULT ⏰



???????? Spain reach final after beating European champions in Milan

???????? Italy suffer first defeat in 38 games



???? Who impressed you at Stadio San Siro ?#NationsLeague