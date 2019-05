Specialiștii au fost ȘOCAȚI de ploaia care a inundat Bucureștiul: O astfel de cădere de apă apare o dat la 100 de ani

ApaNova informează că vineri, în urma ploii torențiale din Capitală, cantitatea de apă acumulată în unele cartiere bucureștene a fost una uriașă, iar astfel de ploi apar o dată la 50 sau chiar 100 de ani, precum cea din cartierul Pantelimon.

ApaNova arată că în numai 30 de minute, în cartierul Pantelimon s-au acumulat 50 de litri/mp, iar în ceea ce privește intensitatea, aceasta corespunde unor ploi cu probabilitatea de apariție de una la 100 de ani.

Comparand graficele privind cantitatile de precipitii, se observa magnitudinea fenomenului pluvial.

In 30 minute, de la ora 16:30 la 17:00, cantitatea de precipitatii inregistrata in mai multe puncte de masura a fost urmatoarea:

- la Pantelimon a fost o crestere de 50 litri / mp (49,6), de la 14,80 la 64,40

- la Parcului a fost o crestere de 40 litri/mp, de la 14,60 la 53,80

- la alte puncte de masurare cum ar fi Colentina si Dorobanti cresterea a fost de peste 20 l/mp

Cantitatea medie lunara de precipitatii in Bucuresti, in luna mai, analizata pentru perioada 1895 – 2017 este de 68 litri/mp.

- la punctul de masura SPAI Pantelimon, in 2 ore si 10 minute, de la 15:20 pana la 17:30 a cazut o cantitate de precipitatii mai mare decat cantitatea de precipitatii medie pentru 30 de zile.

- la punctele Dorobanti si Colentina, am fost aproape de media lunara multianuala

- la punctele SRP Pantelimon si Titan, in aceleasi 2 ore si 10 minute, a cazut o cantitate de precipitatii corespunzatoare la 15 zile din cantitatea medie multianuala pentru luna mai.

Debitul tranzitat prin CASETA a depasit 126 m³/s, fiind astfel egal ca marime in prezent cu debitul multianual al raului Olt, ceea ce inseamna ca un mare rau subteran curge in prezent sub albia Dambovitei.

Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi pentru Capitală valabil vineri, până la ora 19:30, informează Administrația Națională de Meteorologie. Se vor semnala descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

