Specialiștii în Resurse Umane: Voluntariatul este un atuu la angajare

Voluntariatul este un atuu la angajare. Specialiștii în Resurse Umane spun că la trierea CV-urilor se uită la cei care au făcut voluntariat.

Nu toţi studenţii aleargă după experinţă profesională în facultate. Narcis, de exemplu, a ales voluntariatul. Studiază la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi încă din primul an a intrat în asociaţiile studenţeşti. Spune că l-a ajutat pe toate planurile, iar acum e ultimul an la master şi lucrează în domeniu datorită acestor experienţe.

„Pentru mine voluntariatul a reprezentat încă de la început o pârghie esenţială. Am avut foarte multe proiecte în care a trebuit să mă ocup de partea de IT, de grafică, şi mi-am dezvoltat oarecum partea asta, şi în momentul ăsta am ajuns să lucrez în IT chiar pe partea de grafică în special”, a spus Narcis Mănăilă, student voluntar.

Patricia Badea, studentă în anul 3 la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a ales să se axeze pe facultate. A făcut voluntariat în liceu, dar acum a considerat că nu este o prioritate, informează Mediafax.ro.

„Momentan nu sunt înscrisă în niciun program de voluntariat, iar asta se întâmplă din cauza faptului că facultatea nu îmi permite. Nu am timp să fac asta, însă, după ce mă voi elibera cu facultatea, după ce voi susţine lucrarea de licenţă, poate mă voi înscrie din nou”, a spus Patricia Badea, studentă.

Voluntariatul este un atu pentru orice student, spune Lavinia Ţurcanu, recruter HR.

Cei care fac voluntariat au mult mai multe opţiuni în domeniul profesional şi dobândesc abilităţi folositoare la job.

„Un student care a făcut voluntariat este mai responsabil, mai organizat, are iniţiativă şi poate să aibă şi ceva leadership. În treierea CV-urilor ne uităm chiar la cei care au făcut voluntariat”, a declarat Lavinia Ţurcanu.