Spectacole de teatru, expoziţii, concerte jazz şi ateliere la festivalul Bucureştii lui Caragiale

Spectacole de teatru - montări de amploare din repertoriul teatrelor din Capitală şi din provincie, dar şi produse de companii independente -, expoziţii, concerte jazz şi swing şi ateliere susţinute de artişti plastici şi meşteşugari vor avea loc, începând de luni, în Parcul Cişmigiu, la festivalul Bucureştii lui Caragiale, scrie news.ro.

Evenimentele se vor desfăşura în zona Aleii Platanului (în perimetrul delimitat de Intrarea Rigas, Piaţa Valter Mărăcineanu şi lacul Cişmigiu).

În program au fost incluse o serie de activităţi conexe: animaţie stradală în costume de epocă, expoziţii care surprind farmecul Belle Époque, conferinţe, tururi ghidate şi – în premieră – o instalaţie interactivă care aduce laolaltă fragmente din Bucureştiul de altădată şi de astăzi.

Spectacole de teatru

Selecţia principalei secţiuni din festival propune piese clasice şi spectacole-concert.



Din programul acestei ediţii fac parte, între altele, spectacolele: „Magic Naţional” – Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti; „…Escu” de Tudor Muşatescu – Teatrul Mic; „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu – Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte; „Ultima oră” de Mihail Sebastian – Teatrul Municipal Ariel, Râmnicu Vâlcea; „Slugă la 5 stăpâni” de Mihai Gruia Sandu – UNATC „I.L. Caragiale”; „Gunoierul” de Mimi Brănescu;„Căldură? Mare?”, după I.L.Caragiale, şi„The Fly”, spectacol-concert cu Marius Vernescu şi Alexandru Pribeagu.



Concerte



Scena mică din Parcul Cişmigiu va găzdui concerte de jazz şi swing, fado şi tango. Vor concerta Irina Sârbu, Mircea Tiberian şi Nadia Trohin, Adrian Nour & Trio Zamfirescu, Bianca Mihai, Alex Ştefănescu şi Marthin Marcos.

Nu vor lipsi concertele de folclor reinterpretat de Marius Mihalache sau Adrian Naidin, dar nici serile de şlagăre din perioada interbelică sau muzica de promenadă.



Festivalul Bucureştii lui Caragiale a pregătit pentru luni un program de muzică militară şi de promenadă prezentat de Muzica Militară a Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre.



În ultima zi de festival, duminică, pe scena mare va evolua Orchestra Naţională Radio, care va interpreta o serie de melodii celebre aparţinând compozitorilor Ion Vasilescu, Ionel Fernic, Dino Olivieri şi Astor Piazzolla.



Program pentru copii



Secţiunea dedicată copiilor va reuni, zilnic, între orele 10:00 şi 13:00, un program diversificat de spectacole de teatru („Pantalone în lună”, „Goe în Ţara Minunilor”, „Amintiri într-o valiză”, „România dodoloaţă” – Teatrul Ion Creangă, „Caragiale Express” – MiniArtShow, „Fluturi şi oameni” – Compania Two of Us), teatru de păpuşi („Prinţesa Anastasia” – Asociaţia CREAS), spectacole muzicale („Copilăria lui Mozart” – Asociaţia Clasic e fantastic), spectacole cu baloane de săpun (Claudia Stroe), cu jonglerii şi acrobaţii (Funny Circus) şi magie (Cristina Strecopîtov).



Pentru foarte tinerii melomani, scena mică va găzdui concerte susţinute de Corul de Copii al Operei Naţionale Bucureşti, Corul de Copii Radio, Corul de Copii „Sunetul Muzicii” şi Corul Meloritm, dar şi momente de improvizaţie instrumentală, recitaluri, un atelier de percuţie şi sesiuni distractive de karaoke.

Programul este completat de demonstraţii de dans clasic, dans popular, dans sportiv sau urban, demonstraţii de magie şi acrobaţii pe bicicletă.



Ateliere de creativitate



Dedicate publicului de toate vârstele, atelierele pornesc de la pictură pe apă şi linogravură, fierărie, olărit, la pictură pe farfurii de lut, tehnici de decorare a măştilor de pâslă şi jucăriilor de lemn.

Pentru publicul adult, programul este realizat sub îndrumarea artiştilor plastici de la Fundaţia Calea Victoriei, care coordonează cinci ateliere, participanţii fiind încurajaţi să improvizeze şi să creeze în spiritul epocii.



Evenimente conexe



Aleile parcului vor fi transformate într-un muzeu interactiv, publicul având ocazia să descopere poveşti şi istorii mai puţin cunoscute, fotografii şi înregistrări din epocă, dar şi obiecte şi personaje desprinse din schiţele lui Ion Luca Caragiale.



Printre principalele atracţii se numără două expoziţii prezentate cu succes la ediţia anterioară a festivalului – „Fotografii din Bucureştii de altădată” şi „Maşini de epocă”, revăzute şi îmbogăţite cu noi exponate, dar şi o expoziţie inedită: „Biciclete retro”, realizată cu sprijinul Asociaţiei Retro Velo România.

Citește și: Actriţa Hilary Swank, deţinătoare a două premii Oscar, s-a căsătorit cu 'bărbatul visurilor' ei - FOTO



Plimbările culturale „la bulivar” sunt încurajate de lectorii şi istoricii de la Fundaţia Calea Victoriei, care transformă un tur în împrejurimile Parcului Cişmigiu într-o ocazie de a povesti despre apariţia Universităţii Bucureşti, despre personajele şi balurile de la Cercul Militar Naţional sau despre viaţa tumultoasă a redacţiilor.



Totodată, în premieră, festivalul găzduieşte, în perioada 29 august – 2 septembrie, instalaţia interactivă „Telefonul Amintirilor”. Lansată de Asociaţia Punctart, în cadrul proiectului Muzeul Memoriei, instalaţia le permite tuturor celor curioşi nu doar să asculte fragmente din universul oraşului de altădată, ci şi să imprime în albumul cu amintiri propriile gânduri şi impresii despre Bucureştiul cotidian.